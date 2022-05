Harley Quinn nello spazio nell’evento settimanale di agosto

Sarà un agosto bollente quello di Harley Quinn, diretta nello spazio insieme alla sua Task Force XX per una storia in 5 parti che uscirà su base settimanale sulle pagine della sua serie regolare e dell’Annual 2022.

A partire dal 2 agosto, la serie regolare di Harley Quinn uscirà settimanalmente per ospitare Harley Quinn’s Task Force XX Space Extravaganza, questa saga ambientata nello spazio che si concluderà con l’Harley Quinn 2022 Annual #1 di dimensioni doppie alla fine del mese. Inoltre, l’Annual stabilirà un nuovo status quo per Harley, che potrebbe rendere le sue prossime avventure particolarmente interessanti.

L’attuale serie Harley Quinn è scritta da Stephanie Phillips ed è stata gratificata dai disegni di una certa varietà di disegnatori. Per l’occasione Georges Duarte illustrerà i numeri 18-20, con Simone Buonfantino che prenderà il suo posto su Harley Quinn #21 e Harley Quinn 2022 Annual #1, anche se quest’ultimo presenterà anche altri artisti.

A partire dal numero 18, Harley si dovrà alleare con altri ex cattivi come Killer Frost, Bronze Tiger e Solomon Grundy, tutti sotto la guida di Luke Fox. La loro missione? Andare nello spazio e ripulire un vecchio esperimento abbandonato nella base lunare della Justice League of America. Dopo essere arrivati, scoprono però di dover combattere un “orribile mostro alieno” e poi salvare la Terra, e Harley non non sarà affatto felice della cosa e non mancherà di farlo presente a Luke Fox.

Ecco di seguito copertine e sinossi dei singoli numeri, presentate come da tradizione dalla stessa Harley Quinn.

Un piccolo passo per i cattivi di Gotham, un grande passo per i pagliacci! Esatto… questa pagliaccia alla moda logorroica è diretta nello spazio. Si è scoperto che è rimasto un vecchio esperimento nella base lunare della JLA e Luke Fox ha messo insieme una squadra di ex cattivi per aiutare a ripulire il casino. Mandare un mucchio di cattivi sulla luna…? Cosa potrebbe andare storto? Unitevi a me, Killer Frost, Bronze Tiger, Solomon Grundy e altri mentre impariamo a fare il moonwalk e a mettere la X in Task Force XX!

Diario del Clown, data stellare 2022. La nostra missione sta andando perfettamente, a patto di ignorare quel missile che l’esercito americano ha lanciato contro la nostra navicella spaziale; la misteriosa e sconosciuta creatura che si scatena sulla base lunare della JLA; e Solomon Grundy che rimette il pranzo su Bronze Tiger. Quindi, a parte tutto questo… le cose vanno alla grande! Quindi, ehi, questo evento di Harley Quinn è sicuramente partito a razzo! Giochi di parole spaziali, avanti!

Sono andata sulla luna per mangiare formaggio e combattere gli alieni… e ho finito il formaggio. In realtà, non c’era il formaggio. Penso che sia un mito… ma alieni, hooo boy, abbiamo alieni! Horace Reginald Giger sarebbe orgoglioso! Che cosa? No… sono sicura che “H.R.” stia proprio per quello. Comunque, questo mostro alieno potrebbe non avere la possibilità di divorare la Task Force XX, perché probabilmente prima ci uccideremo a vicenda. Cosa vi aspettereste, mandando un gruppo di cattivi arrabbiati nello spazio senza formaggio? Vi avevo avvertito! L’evento spaziale di Harley Quinn e della Task Force XX che hai sempre voluto continua qui. Formaggio non incluso.

Bombardarla dall’orbita… è quello che avremmo dovuto fare a tutta questa luna. Chi ha bisogno di una luna comunque? In primo luogo, incolpo Luke Fox per aver inviato una squadra di cattivi nello spazio per combattere un orribile mostro alieno. Ovviamente, non sarebbe mai andato bene. Luke ha mai visto un film di fantascienza? E ora ti aspetti che salvi la Terra solo con il mio super-impressionante-folle-martello-spappola-teschio-alieno™? Ok, l’hai chiesto tu…

Sai cosa diceva la mia vecchia nonna Quinzel? “Vivi a lungo e combatti i mostri alieni per salvare la Terra!” Era piena di quella saggezza. E solo la Task Force XX può salvare la nostra piccola biglia blu dal subire un’acquisizione aliena su vasta scala! Non tutti sopravvivremo, ma almeno sembreremo davvero belli da morire grazie a Luke Fox che fornirà alcuni nuovi equipaggiamenti. Sintonizzati per l’ultima puntata di Harley Quinn’s Task Force XX Space Extravaganza, oltre all’inizio di un nuovo status quo per Harley Quinn!