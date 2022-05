DCeased: War of the Undead Gods chiude la saga zombie

Lo scrittore Tom Taylor e l’artista Trevor Hairsine torneranno alla loro versione zombificata dell’Universo DC per quello che l’editore chiama il “capitolo finale” della saga DCeased in DCeased: War of the Undead Gods.

Introdotta da un’intervista a Tom Taylor e Trevor Hairshine sul canale YouTube della DC, la nuova miniserie durerà otto numeri a partire da agosto e si concentrerà sulle conseguenze del ritorno della versione di Darkseid dell’universo DCeased, che è stato resuscitato alla conclusione di DCeased: Dead Planet.

Quella che era iniziata come una battaglia per la Terra è diventata una guerra per la galassia! L’emergere di un Darkseid rinato e non morto in DCeased: Dead Planet pone le basi per il conflitto più devastante mai visto per Batman, Superman e Wonder Woman! Mentre l’equazione anti-vita si diffonde nel cosmo, i sopravvissuti della Terra si preparano per l’imminente apocalisse e realizzano che la loro unica speranza potrebbe risiedere nel più potente eroe sopravvissuto della prima serie DCeased.

Ma come chiude il promo lo stesso Tom Taylor, “non affezionatevi a nessuno!”. Dalle prime pagine di anteprima, sembra che la prima eroina a soccombere ai “Nuovi Dei Zombie” sarà Supergirl.

Preview di DCeased: War of the Undead Gods #1

La DC ha precedentemente pubblicato quattro serie DCeased, a partire dall’originale (chiamato semplicemente DCeased, ovviamente), così come DCeased: Dead Planet, DCeased: Unkillables e DCeased: Hope at World’s End. Questa mini è annunciata come il finale dell’intera storia epica, anche se chi può dire che una storia di zombi non possa essere resuscitata di nuovo a un certo punto?