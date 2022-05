Una serie di brutte giornate: Batman – One Bad Day, gli speciali dedicati ai suoi nemici

One Bad Day, una brutta giornata, era quello che secondo il Joker bastava a far impazzire un brav’uomo, nello storico Batman – The Killing Joke, la celeberrima graphic novel di Alan Moore e Brian Bolland diventata la storia per eccellenza del nemico per antonomasia del Cavaliere Oscuro.

Ora la DC ha annunciato, tramite i suoi social media, una serie di speciali incentrati ognuno su un diverso nemico del Pipistrello, che fin dalla grafica del logo rimandano direttamente alla storica storia di Moore e Bolland.

Pubblicati mensilmente a partire da agosto, questi one-shot di 64 pagine racconteranno quelle che l’editore chiama “storie definitive” con l’Enigmista, Due Facce, Il Pinguino, Mr. Freeze, Catwoman, Bane, Clayface e Ra’s al Ghul, rispettivamente.

L’angosciante “thriller intellettuale” Batman – One Bad Day: The Riddler di agosto sarà scritto da Tom King con i disegni di Mitch Gerads. Quando l’Enigmista inizia a uccidere a caso in contrasto con le sue meticolose regole e il suo modus operandi, Batman deve capire la sua motivazione e correre per fermarlo.

Lo speciale One Bad Day: Two-Face di settembre sarà scritto da Mariko Tamaki con i disegni di Javier Fernandez e Jordie Bellaire. La DC descrive la storia come una “tragica epopea noir con due facce”.

Il terzo one-shot di ottobre si concentrerà sul Pinguino e sull’Uomo Ombrello quando l’impero criminale di Oswald Cobblepot viene rubato da un ex socio. Sarà scritto da John Ridley con disegni di Giuseppe Camuncoli, Cam Smith e Arif Prianto. Dopo che l’ex socio di Oswald ha rubato il suo impero criminale, Batman deve combatterli entrambi.

E per il quarto one-shot di novembre, lo scrittore Gerry Duggan e gli artisti Matteo Scalera e Dave Stewart racconteranno una storia di Mister Freeze, rievocando un inverno così freddo che Freeze potrebbe muoversi per Gotham senza la sua speciale tuta di contenimento.

Nel quinto one-shot di dicembre, la brutta giornata di Batman è per gentile concessione dell’occasionale villain Catwoman, alias Selina Kyle, che è determinata a rubare una spilla che sua madre una volta aveva impegnato per pochi spiccioli. Ora fa parte di un’asta con un’offerta alta, ma questo non la fermerà. Questo numero è stato scritto da G. Willow Wilson, con disegni di Jamie McKelvie e Tamra Bonvillain, e l’uscita è prevista per dicembre.

Il sesto speciale, che arriverà sugli scaffali a gennaio, si concentra su Bane, la cui mente, corpo e spirito sono stati devastati.

È scritto da Joshua Williamson, che ha recentemente ucciso la Justice League, e presenta disegni di Howard Porter e Tomeu Morey.

Dopo Bane, il successivo one-shot di febbraio si concentrerà sul mutaforma Clayface in una storia degli sceneggiatori Colin Kelly e Jackson Lanzing e degli artisti Xermanico e Romulo Fajardo Jr.

Batman segue Basil Karlo AKA Clayface a Hollywood, dove il cattivo si fa strada uccidendo verso la fama che sogna e non può raggiungere a Gotham City.

Infine, l’ottavo e ultimo one-shot, dello scrittore Tom King e dell’artista Ivan Reis, avrà come protagonista Ra’s al-Ghul, anche se la DC non ha ancora rilasciato alcuna grafica o sinossi per il numero.