Superman: Perry White per la prima volta protagonista di un fumetto

Dopo Jimmy Olsen, l’amico di Superman sarà il turno del redattore capo Perry White essere omaggiato con un one-shot in stile antologico, che accompagnerà i lettori lungo il corso degli anni della sua brillante carriera giornalistica.

Superman’s Pal Jimmy Olsen’s Boss Perry White #1 (Perry White: il capo dell’amico di Superman Jimmy Olsen) sarà disponibile a giugno. Lo speciale di 48 pagine conterrà una nuova storia inedita di sette pagine del team creativo che ha firmato l’ultima analoga iniziativa dedicata a Jimmy Olsen – lo scrittore Matt Fraction, l’artista Steve Lieber, il colorista Nathan Fairbairn e il letterista Clayton Cowles – oltre alla ristampa di storie di Elliot S. Maggin e Curtis Swan, Neil Kleid e Dean Haspiel, e Brian Michael Bendis e Ivan Reis.

Sebbene Perry White sia stato creato negli anni ’40 – è apparso per la prima volta nel programma radiofonico di Superman prima di passare rapidamente ai fumetti – ed è apparso in più serie nel corso degli anni, il rispettato giornalista non ha mai avuto un titolo tutto suo, fino ad ora. Superman’s Pal Jimmy Olsen’s Boss Perry White mette Perry sotto i riflettori per la prima volta e segna anche il ritorno di Fraction, Lieber, Fairbairn e Cowles dopo Superman’s Pal Jimmy Olsen: Who Killed Jimmy Olsen?.

Il personaggio di Perry White è stato interpretato al cinema da Laurence Fishburne nei film del DCEU L’Uomo d’Acciaio e Batman v Superman, da Jackie Cooper nei classici film con Chistopher Reeve mentre in Superman Returns da Frank Langella.

La DC non ha rivelato se questo team creativo è tornato in pianta stabile, o solo per questa storia antologica su questo numero numero unico, ma in ogni caso, Superman’s Pal Jimmy Olsen’s Boss Perry White #1 è un appuntamento imperdibile, soprattutto per i fan a cui piace immergersi completamente nel mondo dei loro supereroi preferiti. Conoscere il capo di Clark Kent e Lois Lane aggiunge un altro livello di dimensione all’universo DC.