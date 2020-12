La serie regolare di Harley Quinn partirà il 23 Marzo 2021 dopo la parentesi dell’evento Future State di Gennaio e Febbraio.

Il team creativo della nuova serie è composto dalla scrittrice Stephanie Phillips (Superman, The Butcher of Paris, Future State: Harley Quinn) e dal disegnatore Riley Rossmo (Batman/The Shadow, Dark Knights: The Batman Who Laughs) — ideatore del nuovo costume del personaggio e anche autore della copertina regolare.

Le copertine variant sono firmate da Derrick Chew (Batgirl, The Flash) e dal maestro Yoshitaka Amano (Final Fantasy, Vampire Hunter D).

Di seguito le prime pagine:

Harley Quinn, a proposito della nuova serie

Nella serie Harley tornerà a Gotham City per espiare i peccati del passato e per aiutare la città a riprendersi dagli eventi di The Joker War.

A darle il bentornata in città ci penseranno i loschi individui che si muovono affinché Gotham City resti nella condizione in cui si trova.

Aspettando la nuova serie di Harley Quinn

In attesa di poter leggere la nuova serie, possiamo recuperare due racconti diversi sul personaggio.

Il primo è Gotham Arrivo! di Mariko Tamaki e Steve Pugh, proposta young adult edita da Il Castoro in Italia:

Quando la quindicenne Harleen Quinzel viene mandata a vivere a Gotham City, non è preoccupata: ha già vissuto molte situazioni difficili e sa come cavarsela nella città più pericolosa del mondo. E poi la più famosa drag queen di Gotham, Mama, l’ha presa sotto la sua ala, e sembra che Harley finalmente abbia trovato un posto dove crescere ed essere veramente se stessa. Ma una multinazionale senza scrupoli sta pian piano prendendo possesso della città, e quando anche Mama è costretta a lasciare la sua casa e il suo locale notturno, Harley si arrabbia. Decide di trasformare la sua collera in azione e si trova di fronte a una scelta: unirsi alla sua amica Ivy, che sta facendo una battaglia per rendere la città un posto migliore in cui vivere, o schierarsi con l’anarchico Joker, che ha intenzione di abbattere Gotham in modo violento e spettacolare..

La seconda è Harleen, miniserie in tre parti scritta e disegnata da Stjepan Sejic (Sunstone) per l’etichetta adulta DC Black Label edita da Panini DC Italia:

Una storia spumeggiante che reinventa le origini di un personaggio amatissimo. E se il Cavaliere Oscuro ostacolasse l’amore tra Harleen Quinzel e Joker?

Nel frattempo recupera Harleen