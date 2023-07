Boruto: un’illustrazione ufficiale di Kishimoto conferma il salto temporale nel capitolo 81

Boruto: Naruto Next Generations è la serie sequel degli eventi del manga principale scritto e disegnato da Masashi Kishimoto, Naruto. Ultimamente il fandom del franchise shonen sui ninja più famoso di sempre sta entusiasmando tutti gli appassionati in quanto ci sono molte novità caldissime in arrivo. La settimana prossima infatti debutterà il one-shot speciale su Minato Namikaze, realizzato da Masashi Kishimoto in persona. Questo è parte del progetto chiamato NARUTOP99, che ha l’obiettivo di celebrare i 20 anni della serie anime. Tutti i fan hanno avuto la possibilità di votare una volta al giorno, tutti i giorni per tutto il mese di gennaio 2023, il loro personaggio preferito. Ad aggiudicarsi la maggioranza dei voti è stato proprio il quarto Hokage.

Inoltre saranno trasmessi 4 episodi speciali della serie anime, sempre per i 20 anni della serie, incentrati su Naruto. Per quanto riguarda invece Boruto, l’adattamento anime è in pausa e lo stesso vale per il manga, il cui ritorno è previsto per il mese di agosto. E con il presente articolo vogliamo riportare un aggiornamento importante relativo proprio al manga.

Nei mesi precedenti abbiamo riportato che quando sarebbe tornato, il manga avrebbe introdotto il salto temporale degli eventi del figlio di Naruto. E proprio Masashi Kishimoto ha confermato che il capitolo 81 di Boruto presenterà il salto temporale, attraverso la realizzazione di una nuova illustrazione del figlio del settimo Hokage. Questa illustrazione si trova nell’ultima pagina del one-shot speciale su Minato, che sarà lanciato sul numero 33 di Weekly Shonen Jump.

Al momento i fan sono a conoscenza del fatto che gli eventi che circondano Boruto sono piuttosto critici. Infatti Kawaki è più determinato che mai a cancellare la minaccia di Momoshiki Otsutsuki. Si tratta di un uomo misterioso discendente del Clan Otsutsuki, che vive all’interno di Boruto. Ma per eliminare Momoshiki, deve colpire direttamente il figlio di Naruto e Hinata.

Sapendo che i suoi genitori non gliel’avrebbero mai permesso, Kawaki li ha confinati in un’altra dimensione. E a peggiorare la situazione, ci ha pensato Ada, che attraverso il suo potere ha scambiato la realità degli eventi. Ora tutta Konoha, al di fuori di Sarada, crede che Kawaki sia il figlio di Naruto e che Boruto sia la minaccia da debellare.

