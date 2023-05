Tra le uscite Marvel targate Panini del 1 giugno troviamo, in concomitanza con l’uscita nelle sale cinematografiche di Spider-Man: Across the Spider-Verse, il primo numero della nuova serie Miles Morales: Spider-Man, offerto in uno speciale blind-pack al cui interno sarà possibile trovare l’edizione regular oppure una delle variant più rare (compresa la copia unica disegnata da Gabriele Dell’Otto).

Inoltre arriva anche il volume Defenders: Oltre la Realtà, dove un improvvisato gruppo di Difensori viaggerà attraverso il tessuto stesso della realtà del Multiverso Marvel, scoprendone segreti e leggi che ne governano l’esistenza.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Marvel Panini del 1 giugno 2023.

Le uscite Marvel Panini del 1 giugno 2023

Miles Morales: Spider-Man 1

Blind Pack

6,00 €

Contiene: Miles Morales: Spider-Man (2023) #1

Un nuovo inizio per il protagonista di Spider-Man: Across the Spider-Verse!

Miles Morales ritorna con le sue avventure ambientate a Brooklyn e un nuovo team creativo!

Tra scuola, famiglia, vita sentimentale e super criminali, il nostro eroe è però diventato molto più nervoso di come lo ricordate!

Dallo scrittore della serie She-Hulk di Disney+ e dal disegnatore di Wolverine!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini Marvel Italia (@panini_marvelit)

Defenders: Oltre la Realtà

Marvel Collection

19,00 €

Contiene: Defenders Beyond (2022) #1/5, Thor (2020) #24 (V)

I Difensori di Eternità!

Ancora una volta il tessuto stesso della realtà è in pericolo, e sarà necessario l’intervento di un “non gruppo” di eroi. Ma chi sarà a guidarlo, ora che il Dr. Strange è morto?

Un’incredibile avventura con protagonisti America Chavez, Blue Marvel, Loki, Tigra e Taaia, la madre di Galactus.

Inoltre, il ritorno dell’Arcano… e non sarà l’unica entità cosmica che i Difensori dovranno affrontare!

Venom 2

Divergenza

Marvel Collection

18,00 €

Contiene: Venom (2021) #6/10

Il nuovo Venom deve combattere per la sua stessa vita… e deve farlo da solo!

Quali sono i veri interessi che la Fondazione per la Vita insegue?

Senza la guida di suo padre Eddie, Dylan Brock dovrà imparare come resistere al fascino dell’oscurità.

L’ambiguo Meridius sembra nascondere un tetro segreto: da che parte sta veramente?

Spider-Man Magazine 51

4,90 €

Contiene: il lancia-moto di Spider-Man!

Lego Spider-Magazine 4

5,90 €

Contiene: la minifigure originale LEGO® di Green Goblin!