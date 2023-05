Tra le uscite Marvel targate Panini del 18 maggio 2023 si segnala la consueta ondata di uscite legate agli X-Men, tra cui Immortal X-Men 11, numero con cui la serie viene momentaneamente sospesa per poi dare spazio alla saga Sins of Sinister. Inoltre arriva anche il volume Hulk: Grand Design, che celebra la storia del Golia Verde attraverso la visione di un autore indie come Jim Rugg.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Marvel Panini del 18 maggio 2023.

Le uscite Marvel Panini del 18 maggio 2023

X-Men 20

Gli Incredibili X-Men 401

3,00 €

Contiene: X-Men (2021) #17

Lasciatoci alle spalle il numero 400, riprendiamo la normale programmazione…

…e torniamo alla missione di Forge nella base fuori dal tempo dei Figli della Cripta!

Riuscirà l’inventore e sciamano a rintracciare Darwin… o i suoi resti?

Inoltre: un grande cambiamento della vita di Synch!

Immortal X-Men 11

6,00 €

Contiene: Immortal X-Men (2022) #9, X-Men Red (2022) #9

L’ultimo numero (per ora)!

Sinistro ha fatto la sua devastante mossa! Riusciranno gli X-Men a rimediare e ribattere?

E Abigail Brand prevarrà, o pagherà per i suoi folli piani?

Un albo (e due colpi di scena finali) che non dimenticherete facilmente!

X-Force 33

X-Force 37

3,00 €

Contiene: X-Force (2020) #35

Sage inizia la sua difficile lotta contro l’alcol…

…e X-Force comincia a scoprire alcuni dei segreti della Bestia!

Pirati spaziali! Esperimenti deliranti! Ed è solo la punta dell’iceberg…

Inoltre: Maverick, Solem e Sevyr Blackmore!

Wolverine 32

Wolverine 436

3,00 €

Contiene: Wolverine (2020) #28

Logan è nel Pozzo di Krakoa dove i mutanti criminali vengono esiliati!

Bestia ce lo ha gettato all’insaputa di tutti per perseguire un folle piano!

Nel frattempo molta gente continua a cadere sotto gli artigli di Wolverine!

Continua la saga che sta cambiando l’esistenza dell’artigliato canadese!

Marvel Integrale – Gli Incredibili X-Men 53

4,90 €

Contiene: Uncanny X-Men (1963) #226/229

La caduta dei mutanti: la conclusione!

Si conclude la battaglia tra gli X-Men e l’Avversario… con un finale che cambierà i mutanti per sempre!

Inizia qui l’amatissima “era australiana” degli Uomini-X, con una nuova base, nuovi nemici e nuovi alleati!

Storie di Chris Claremont e disegni di Marc Silvestri e Rick Leonardi!

Amazing Spider-Man 13

La Tela Spezzata

Marvel Collection

18,00 €

Contiene: Amazing Spider-Man (2018) #56/60

Gli eventi recenti hanno colpito Peter Parker, che non guarderà più nello stesso modo Norman e Harry Osborn.

Mentre Spider-Man cerca di rimettersi in sesto, c’è aria di tempesta!

Torna Mister Negativo, alla ricerca del suo alter ego, Martin Li!

Peter e Mary Jane subiscono ancora la maledizione di Spider-Man, mentre si chiude un capitolo, ne inizia uno nuovo!

Hulk: Grand Design

Marvel Giants

24,00 €

Contiene: Hulk Grand Design (2022) #1/2

Pensate di conoscere Hulk? Questa è la sua storia come non l’avete mai vista!

Celebriamo i sessant’anni del Gigante di Giada ripercorrendo le sue avventure!

Un toccante omaggio al più forte e tormentato eroe Marvel da parte della star del fumetto indie Jim Rugg!

Dall’esplosione della Bomba Gamma agli scontri con l’esercito, dall’esordio di Abominio a Hulk Grigio. Questo e molto altro ancora in un volume di grande formato, ideale per vecchi e nuovi lettori.

Spider-Man 21

Marvel Masterworks

32,00 €

Contiene: Amazing Spider-Man (1963) #213/223, Amazing Spider-Man (1963) Annual #15