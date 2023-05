Tra le uscite Planet Manga del 18 maggio 2023 troviamo Evol, il nuovo manga di Atsushi Kaneko, già autore di Soil (i primi numeri di entrambi, con Soil in edizione variant, saranno proposti in bundle), il webtoon coreano True Beauty e il manga Disney dedicato a Tron: Legacy (entrambi anche in edizione variant). Inoltre continua The Boy and the Beast Double Edition e, per chi è riuscito ad ordinarla in tempo, questa settimana esce anche la variant Fashion de L’Attacco dei Giganti 1.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 18 maggio 2023.

Le uscite Planet Manga del 18 maggio 2023

Evol 1

7,90 €

DALL’AUTORE DI SOIL

Dopo aver tentato di togliersi la vita, tre ragazzi si ritrovano in ospedale.

Al risveglio scoprono di possedere strani poteri. È il destino? No, è l’inizio del caos… Atsushi Kaneko vi lascerà a bocca aperta con un manga che mette tutto a ferro e fuoco. Da non perdere!

Evol 1 – Soil 1 Variant Bundle

15,90 €

UN CAPOLAVORO MYSTERY, SOPRANNATURALE E SELVAGGIO! UN PUTIFERIO PUNK, RIBELLE E INCAZZATO COL MONDO!

In un pack tutto il genio di Atsushi Kaneko. I numeri 1 di Evol e Soil in un’unica soluzione: quanto di meglio si può trovare per immergersi nell’incredibile mondo di questo straordinario autore.

Hunter x Hunter 37

5,20 €

TORNA UNO DEI MANGA PIÙ AMATI E LONGEVI DI SEMPRE

La saga della crociera verso il Continente Oscuro non è ancora terminata ed è tempo di rientrare nel vivo di quella che si è trasformata in una vera e propria guerra di successione al trono dell’impero Cakin. Riecco il capolavoro di Yoshihiro Togashi!

Hunter x Hunter 37

Variant

7,00 €

UN GRANDE RITORNO ANCHE IN VERSIONE COVER VARIANT

La saga della crociera verso il Continente Oscuro non è ancora terminata ed è tempo di rientrare nel vivo di quella che si è trasformata in una vera e propria guerra di successione al trono dell’impero Cakin. Riecco il capolavoro di Yoshihiro Togashi!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini Planet Manga (@panini_planetmanga)

L’Attacco dei Giganti 1

Fashion Variant

7,00 €

Una cover variant da collezione che celebra la collezione UT di UNIQLO dedicata a L’attacco dei giganti!

Cento anni fa, la razza umana rischiò l’estinzione a causa dei giganti. Oggi, i pochi sopravvissuti si nascondono dietro a mura talmente alte che nemmeno i giganti possono oltrepassarle… o forse sì? Inizia così la lotta disperata per la sopravvivenza della razza umana raccontata in un manga che è ormai diventato un classico e ora protagonista della nuova attesissima la collezione UT di UNIQLO (disponibile instore e online da giovedì 27 aprile 2023).

Per l’occasione, un’imperdibile fashion variant del primo numero, la cui immagine, arricchita da effetti materici, è la stessa di una delle t-shirt della collezione del brand giapponese!

La Fashion Variant sarà disponibile esclusivamente su preorder per un periodo limitato di tempo, dal 3 aprile al 12 aprile. Il prodotto verrà poi spedito nel mese di maggio 2023.

Per evitare ritardi sulle spedizioni di prodotti con uscita precedente, una volta aggiunta una o più copie della variant al carrello non sarà possibile aggiungere altri prodotti che non siano altre copie della variant.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini Planet Manga (@panini_planetmanga)

Saga of Tanya the Evil 25

8,50 €

MISSIONE TOP SECRET

La guerra sembrava finita e per Tanya e il suo battaglione di maghi volanti sarebbe dovuto arrivare il tanto atteso riposo. Invece Argento e compagni si ritrovano su un aereo militare per un compito non ufficialmente riconosciuto dall’esercito…

The Witch and the Beast 3

7,00 €

UNA LOTTA SENZA ESCLUSIONE DI COLPI

Ashaf e Guideau partono alla volta del Terzo Continente, sempre alla ricerca della Strega della maledizione. Il temutissimo Sacro Ordine Cavalleresco è però già all’opera. Chi riuscirà ad accaparrarsi la strega tra le due potentissime fazioni?

Tricks Dedicated to Witches 4

7,00 €

UN MEMORABILE CONGEDO

Quando si è ritrovato di colpo nell’Europa medievale, il geniale illusionista Makito non avrebbe mai immaginato che sarebbe stato venerato come il diavolo e circondato da donne pronte a scaldarlo nel letto quando ha la febbre…

Songgot: Il Punteruolo 4

12,90 €

UNA NUOVA TAPPA NEL CONFRONTO SINDACALE FRA LA DIREZIONE DEI SUPERMERCATI FOURMIS E I DIPENDENTI IN SCIOPERO

La disputa si è spostata davanti alla Commissione regionale per i rapporti di lavoro, che rinnega la direzione dell’azienda e ordina il pagamento degli stipendi.

Un esito positivo che non impedisce però colpi bassi…

IL MANHWA CHE HA ISPIRATO LA SERIE TV SONGGOT: THE PIERCER

Otherside Picnic 5

7,50 €

ALLO STREMO DELLE FORZE

Sorawo e Toriko tornano nell’Altra parte per portare in salvo i soldati americani accampati alla Kisaragi Station. L’operazione di salvataggio è più ardua del previsto: ecco infatti pararsi davanti a loro una creatura da incubo…

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Namaikizakari – Ma Che Sfacciato! 10

7,00 €

QUANTE NOVITÀ NELLA VITA DI YUKI!

Adesso che ha iniziato l’università, si affacciano nuove conoscenze, un nuovo lavoro e nuovi problemi!

Le avance di Naruse non smettono di crearle guai e la attende un mix di gelosia, incontri del destino e… basket?

L’Immortale – Il Libro dell’Era Bakumatsu 7

7,00 €

IL SEQUEL DELLA SERIE DI CULTO DI HIROAKI SAMURA

Dopo i tumultuosi eventi che hanno scosso Choshu e visto Manji combattere al fianco di Takasugi, un altro importante compito viene affidato all’Uccisore di cento uomini. Manji si ritrova di nuovo a svolgere il ruolo di guardia del corpo.

The Boy and the Beast – Double Edition 2

12,90 €

MEGLIO UNA VITA DA DEMONE O UNA VITA DA UMANO?

Kyuta si ritrova faccia a faccia con il suo vero padre, mentre inizia l’incontro tra Kumatetsu e Iozen per stabilire chi debba essere il gran maestro di Jutengai. Si conclude l’adattamento del capolavoro animato di Mamoru Hosoda, regista di Summer Wars e Belle.

IL MANGA TRATTO DAL FILM D’ANIMAZIONE SU PRIME VIDEO

Berserk Deluxe 3

50,00 €

L’EDIZIONE DEFINITIVA DELLE AVVENTURE DI GATSU, IL GUERRIERO NERO!

Imbattibile sul campo di battaglia, la Squadra dei Falchi guidata da Grifis è sul punto di portare a termine la conquista della roccaforte di Dordrey.

Un simile trionfo garantirà ai protagonisti gloria imperitura o sarà solo l’inizio di una rovinosa caduta?

True Beauty 1

14,90 €

UNA DEA DELLA BELLEZZA

Jugyeong sembra perfetta.

È stupenda, tutti rimangono a bocca aperta quando la vedono, tutti la amano.

Ma dietro questo splendore c’è un segreto…

Dal famosissimo webtoon di Yaongyi che ha spopolato in tutto il mondo, un volume interamente a colori da non perdere!

True Beauty 1

Variant

14,90 €

UNA DEA DELLA BELLEZZA

Jugyeong sembra perfetta. È stupenda, tutti rimangono a bocca aperta quando la vedono, tutti la amano.

Ma dietro questo splendore c’è un segreto…

Dal famosissimo webtoon di Yaongyi che ha spopolato in tutto il mondo, un volume interamente a colori da non perdere!

Tron: Legacy 1

8,00 €

UN ADRENALINICO VOLUME UNICO ISPIRATO AL FORTUNATO SEQUEL DEL FILM DI CULTO

Un geniale programmatore di videogiochi scompare.

A distanza di anni, il figlio Sam Flynn riceve un misterioso messaggio che lo farà entrare nella Rete, un mondo cibernetico straordinario e pericoloso in cui lo attende un’incredibile scoperta…

Tron: Legacy 1

Variant Cover di Lorenzo Pastrovicchio

9,90 €

UN ADRENALINICO VOLUME UNICO ISPIRATO AL FORTUNATO SEQUEL DEL FILM DI CULTO

Un geniale programmatore di videogiochi scompare.

A distanza di anni, il figlio Sam Flynn riceve un misterioso messaggio che lo farà entrare nella Rete, un mondo cibernetico straordinario e pericoloso in cui lo attende un’incredibile scoperta…