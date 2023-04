Planet Manga annuncia la fashon variant de L’Attacco dei Giganti

Planet Manga ha annunciato sulla sua pagina Facebook ufficiale la nuova collezione UT di UNIQLO dedicata a L’Attacco dei Giganti di Hajime Isayama. Dunque questa collaborazione tra L’attacco dei giganti e UNIQLO sarà disponibile dal 27 aprile online e instore. Quindi per celebrare questa occasione, Planet Manga mette a disposizione una fashion variant caratterizzata da effetti materici del primo numero, con la stessa immagine di una delle t-shirt.

Tutti gli appassionati della serie nata dal genio di Hajime Isayama, che sono interessati a questa variant, devono però affrettarsi. Infatti sarà disponibile soltanto su prenotazione a partire dal 3 aprile fino al 12 aprile sia in fumetteria che online seguendo questo link.

Il prodotto verrà successivamente spedito nel mese di maggio 2023. Alcune copie della fashion variant saranno disponibili anche nel flagship store UNIQLO di Milano sempre nel mese di maggio 2023.

L’Attacco dei Giganti è uno dei migliori manga ad aver lasciato un segno indelebile nella storia dei manga shonen. Le vicende narrate da Hajime Isayama sono costellate da momenti crudeli, sanguinosi, violenti e strazianti. Il mangaka ha concluso la storia di Eren Jager nel 2021, dopo 12 anni di serializzazione sulla rivista Bessatsu Shonen Magazine di Kodansha. In Italia invece il manga ha debuttato sempre con Planet Manga, dal 22 marzo 2012 al 28 ottobre 2021 nella collana Generation Manga.

Il successo è stato pressocché immediato, infatti è tra i 13 manga ad aver ricevuto una nomination per il premio Manga Taishō nel 2011. Successivamente si è anche aggiudicato il Premio Kodansha per i manga nella categoria miglior manga per ragazzi e una nomination alla sedicesima e alla diciottesima edizione del Premio Osamu Tezuka.

Al momento, anche se il manga si è concluso, è in corso la stagione finale dell’adattamento animato. Questa è divisa in due parti e la prima ha debuttato il 3 marzo con uno speciale di un’ora. La seconda e ultima parte invece sarà disponibile verso la fine dell’anno. Lo speciale di un’ora è disponibile su Crunchyroll sottotitolato in italiano.

Le prime tre stagioni dell’anime erano prodotte da Wit Studio, in seguito Studio MAPPA è subentrata conquistando tutti i fan per un lavoro di alta qualità.