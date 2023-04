Trigun: la serie finale introduce due personaggi a sorpresa

Trigun Stampede ha concluso la prima stagione animata il 25 marzo con l’episodio conclusivo. Ma, come abbiamo anche recentemente riportato, Vash The Stampede tornerà con nuovi episodi in futuro.

Lo studio di animazione ORANGE nel 2022 ha annunciato un secondo anime intitolato Trigun Stampede, che ha debuttato su Crunchyroll il 7 gennaio 2023. L’obiettivo era di presentare una nuova storia e un design completamente nuovo di Vash. Ora però, dopo la conclusione della serie, è stata annunciata una “fase finale” già in lavorazione, per concludere presumibilmente la serie.

Tuttavia, il finale di stagione ha lasciato sorpresi i fan. Infatti ha introdotto due personaggi che hanno fatto la loro prima apparizione nel primo adattamento, quello del 1998, prodotto dallo studio di animazione Madhouse.

Avvisiamo i lettori che non hanno concluso Trigun Stampede, che nel presente articolo ci sono alcuni spoiler. Consigliamo dunque, in tal caso, di non proseguire con la lettura.

Il primo anime di Trigun ha debuttato alla fine degli anni ’90. Nonostante abbia tentato di rimanere il più possibile fedele al manga di Yasuhiro Nightow, si è concesso più di qualche libertà. L’episodio finale di Trigun Stampede presenta una scena post-credit che anticipa l’arrivo di due nuovi personaggi. Questi avevano un ruolo importante nel manga, ma non erano mai apparsi nell’adattamento anime.

I loro nomi sono Chronica e Domina e compaiono nei momenti finali dell’ultimo episodio di Trigun Stampede. Al momento non ci sono ulteriori dettagli sul loro sviluppo, ma si può immaginare come debutteranno sul piccolo schermo, in base alle loro apparizioni nel manga. Dato che questi personaggi sono della stessa razza di Vash e Knives, svolgeranno di certo un ruolo determinante nella fase finale dell’adattamento anime.

Al momento non sappiamo quando la “fase finale” di Trigun Stampede debutterà, quindi continuate a seguirci per restare aggiornati.

Attualmente non è molto facile affermare che Trigun Stampede sia un reboot completo dell’anime di Studio Madhouse. È anche difficile convincere i fan che si tratti di un prequel, se si considerano le nuove iterazioni di eroi e cattivi presentate nell’ultima avventura incentrata su Vash. Tuttavia, a molti appassionati basta che Vash sia tornato sul piccolo schermo e ora non basta che attenderlo un’altra volta.

