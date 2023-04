Tra le uscite DC targate Panini del 27 aprile 2023 continua il nuovo ciclo di Batman di Chip Zdarsky e Jorge Jimenez, oltre ad un nuovo speciale Una Brutta Giornata dedicato a Clayface e ad un nuovo volume del Cavaliere Bianco di Sean Murphy.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite DC Panini del 27 aprile 2023.

Batman 70

5,00 €

Contiene: Batman (2016) 126 (I), Batman (2016) 127 (I)

Continua il nuovo ciclo di storie di Batman firmato da Chip Zdarsky e Jorge Jiménez!

Failsafe sembra inarrestabile e il Cavaliere Oscuro appare impreparato…

La brutale efficienza del criminale che gli dà la caccia è inaudita, e Batman è costretto a ritirarsi prima di tentare un ultimo assalto.

Possibile che in tutto ciò ci sia un’oscura connessione con il suo passato?

Wonder Woman 38

5,00 €

Contiene: Wonder Woman (2016) #789/790

Il Dottor Cizko continua la sua campagna di diffamazione di Wonder Woman!

Sempre più persone si fanno convincere dalle tesi misogine del dottore, e sono pronte a passare ai fatti.

Diana può contare su Checkmate e i suoi agenti: Etta Candy, Steve Trevor e Sigfrido!

Gli attacchi si fanno sempre più pesanti con l’arrivo della Criminali Inc.!

Batman: Una Brutta Giornata – Clayface

6,00 €

Contiene: Batman: One Bad Day – Clayface (2023) #1

Collin Kelly, Jackson Lanzing e Xermánico ci raccontano una storia mai narrata di Clayface, lo spaventoso nemico di Batman!

Basil Karlo ha sempre voluto fare l’attore, ma anni di imprese criminali l’hanno allontanato dal suo sogno. Cosa succederà quando deciderà di trasferirsi a Los Angeles?

Dopo aver assunto una nuova identità, Karlo è pronto a conquistare la Città degli Angeli, ma la sua sete di notorietà potrebbe causare enormi problemi ai suoi colleghi…

Una lettura perfetta per i nuovi lettori e per chi volesse conoscere meglio gli avversari più celebri del Cavaliere Oscuro!

Lanterna Verde di Geoff Johns 7

DC Best Seller

4,90 €

Contiene: Green Lantern (2005) #13/16

Due saghe fondamentali per l’Hal Jordan di Geoff Johns e Ivan Reis!

Superman Cyborg e i suoi Manhunter contro il Corpo delle Lanterne Verdi!

L’inizio di Ricercato: Hal Jordan! In cerca di vendetta per la sua prigionia, Hal causerà un incidente diplomatico!

L’intera Justice League dovrà fermare Lanterna Verde, compreso… Alan Scott!

Batman: Cavaliere Bianco Beyond

DC Black Label Complete Collection

30,00 €

Contiene: Batman: Beyond the White Knight (2022) #1/8, Batman: White Knight Presents: Red Hood (2022) #1/2

La saga Cavaliere Bianco di Sean Murphy ritorna con un nuovo capitolo ispirato ai personaggi della serie animata Batman: Beyond!

Bruce Wayne è da tempo in carcere e Gotham è nelle mani della pericolosa famiglia Powers. E se ci fosse bisogno di un nuovo Pipistrello per sorvegliare una città ormai fuori controllo?

Dick Grayson è diventato il responsabile delle forze speciali, e uno scontro con il suo vecchio mentore è alle porte. Che ruolo avrà in questo duello Harley Quinn?

Infine, Red Hood, in una storia disegnata da Simone Di Meo, si è trasformato in un vigilante e ci dà modo di scoprire le sue tormentate origini…

Scalped 2

Casinò Boogie

DC Black Label Hits

16,00 €

Contiene: Scalped (2007) #6/11

Nella riserva indiana di Prairie Rose è giunto il giorno che molti aspettavano: quello dell’inaugurazione di Crazy Horse.

Il lussuoso casinò è stato costruito sul sangue: il suo proprietario, il boss del crimine Lincoln Red Crow, ha infatti compiuto ogni sorta di nefandezza per ottenere potere e ricchezza…

Ora è nel centro del mirino dell’agente federale sotto copertura Dashiell Bad Horse, e la serata d’inaugurazione non potrà certo filare liscia!

Il secondo arco narrativo della serie di Jason Aaron e R.M. Guéra.

Sleeper: Stagione Due

Dc Black Label Deluxe

33,00 €

Contiene: Sleeper: Season 2 (2004) #1/12, Coup d’Etat: Afterword (2004) #1

Mentre il maestro delle spie John Lynch era in coma, Holden Carver è dovuto uscire vivo da una pericolosa missione sotto copertura…

Questo l’ha portato a scalare i ranghi dell’organizzazione di Tao, la mente criminale più astuta del pianeta.

Ora che Carver ha scoperto che Lynch è uscito dal coma, deve scegliere da che parte stare… e la decisione avrà più di una conseguenza!

La conclusione dell’incredibile opera firmata da Ed Brubaker e Sean Phillips (Criminal)!

Lego Batman: Avventure Oscure

Lego World

9,90 €

Contiene: la minifigure originale LEGO® Batman!

Gotham City™ è nei guai! Unisciti al Cavaliere Oscuro™ in questa mitica avventura e aiutalo a riportare l’ordine nelle strade!

Costruisci la tua minifigure di Batman™, leggi i fumetti ricchi di azione, risolvi incarichi complicati… e stai all’erta per il Bat-segnale nel cielo notturno!