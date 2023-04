Tra le uscite Planet Manga del 20 aprile 2023 si segnala il ritorno di Chainsaw Man con il volume 12 (anche in edizione variant), nonché l’uscita del primo numero in versione Discovery Edition al prezzo di 1 €. Fa il suo esordio inolte Wind Breaker, con la formula del Blind Pack in cui sarà possibile trovare il volume anche in versione Limited o Ultra-Limited.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 20 aprile 2023.

Le uscite Planet Manga del 20 aprile 2023

Chainsaw Man 12

Monsters 22

5,20 €

Chainsaw Man 12

Monsters 22 Variant

7,00 €

LA NUOVA STAGIONE DI CHAINSAW MAN!

L’attesa è finita: la serie di culto di Tatsuki Fujimoto torna con nuovi avvincenti capitoli.

Il diavolo-motosega, detestato dai suoi simili e paladino degli esseri umani, è sulla bocca di tutti.

Una nuova minaccia si profila all’orizzonte, ma che fine ha fatto Chainsaw Man?

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Chainsaw Man 1

Discovery Edition

1,00 €

SCOPRI L’UNIVERSO DI CHAINSAW MAN, IL MANGA DEL MOMENTO! IL PRIMO NUMERO DELLA PRIMA STAGIONE A SOLO 1,00 €!

Senza famiglia, senza futuro, devil hunter per necessità.

L’unico amico di Denji è il cane-motosega Pochita, che, davanti a un’altra crudele beffa del fato, cambierà per sempre la vita del suo padrone…

Kingdom Hearts II Silver 5

9,00 €

IL VIAGGIO FRA I MONDI SI FA SEMPRE PIÙ PERICOLOSO

Un Topolino in braghette rosse aiuta un buffo Gambadilegno a riprendersi un curioso battello a vapore, mentre Sora e compagni devono di nuovo affrontare le forze delle tenebre per salvare il castello Disney dalla perfida strega Malefica.

Neon Genesis Evangelion Collector’s Edition 5

14,90 €

VACILLANO GLI EQUILIBRI ALL’INTERNO DELLA NERV

Mentre si delineano i piani segreti della Seele e di Gendo, l’arrivo dell’enigmatico Fifth Children complica le cose soprattutto per Shinji.

E la comparsa di un nuovo Angelo sta per cambiare per sempre le sorti dei piloti degli Eva…

IL MANGA DELLA SERIE DISPONIBILE SU NETFLIX

Wind Breaker 1

Blind Pack

7,50 €

ISTITUTO SUPERIORE FUURIN: ECCO A VOI GLI STUDENTI PIÙ FORTI E VIOLENTI DELLA CITTÀ!

Risse, scazzottate e botte sono all’ordine del giorno a scuola e la matricola Haruka Sakura non vede l’ora che la campanella suoni per cominciare a combattere. Ma qualcosa è cambiato al Fuurin: non è più l’istituto che Haruka sperava di trovare…

Il manga sarà venduto in un pack sigillato, all’interno del quale avrai la possibilità di trovare il numero 1 in versione regular, o in versione Variant Limited (1000 copie), o in versione Variant Ultra-Limited (100 copie)!

Iniziativa valida solo sulla prima tiratura.

ATTENZIONE: in caso di prodotto fallato, se il cellophane del pack è già stato aperto, il prodotto verrà sostituito con un volume in edizione regular (senza cellophane).

Eventuali limited/ultralimited non saranno invece sostituite, ma rimborsate dopo il reso della copia fallata.

Tenken – Reincarnato in una Spada 10

6,50

NELLE MANI DI UN CRUDELE SPADACCINO

I due principini che Fran ha salvato dagli schiavisti sono stati presi in ostaggio. La gatta nera e il suo magico spadone, a loro volta imprigionati, riusciranno a sgominare il complotto ordito dal sovrano di Seadran?

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU PRIME VIDEO

Skeleton Knight in Another World 3

7,00 €

SOTTO L’EFFETTO DI UNA MALEDIZIONE

Lo scheletrico Arc è sempre più deciso a vivere al massimo tutte le avventure che lo aspettano nel nuovo mondo in cui si è risvegliato. Anche se questo significa dover sgominare una pericolosa banda di schiavisti…

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Boy’s Abyss 6

7,00 €

CI SONO TENEBRE PEGGIORI DELLA NOTTE IN CUI ANNEGHI QUANDO TRAMONTA IL SOLE

Nel passato dello scrittore Kosaku Esemori, l’oscurità è una cittadina di campagna, dei capelli acconciati in una morbida coda e un delicato bocciolo di desideri e sentimenti inespressi che finisce per sbocciare in maniera orribile…

Soul Eater Ultimate Deluxe Edition 4

13,00 €

UNA CORSA PER IMPEDIRE IL RISVEGLIO DEL KISHIN

Mentre infuria il folle combattimento tra Maka e Crona, prosegue lo scontro tra Medusa e Stein.

Più ci si avvicina al Kishin, più le cose si fanno complicate per gli studenti della DWMA, fra trappole e attacchi di follia…

Namaikizakari – Ma Che Sfacciato! 9

7,00 €

CHE PROBLEMA C’È A STARE CON UN RAGAZZO TROPPO SEXY, TROPPO DOLCE E TROPPO INNAMORATO?

Anche Naruse, tuttavia, ha dei difetti…

E aspettiamoci un po’ di turbolenza nel rapporto fra lui e Yuki.

Se poi ci mette lo zampino anche Hakamada, eterno rivale di Naruse, il brutto tempo è garantito!

Marmalade Boy Ultimate Deluxe Edition 2

12,90 €

LA NUOVA EDIZIONE DEL MANGA CHE HA ISPIRATO L’ANIME PICCOLI PROBLEMI DI CUORE

Un secondo volume incentrato non solo sui “fratellastri per caso” Miki e Yu, ma anche sui loro ex: Ginta, ancora innamorato della protagonista, e Arimi, che sembra non aver dimenticato il dolce e pungente Marmalade Boy.

Excuse me, Dentist! – It’s Touching Me! 5

7,00 €

L’EREDE DELLA KOKUYO-KAI SI ACCORGE DI PROVARE UN NUOVO, OSCURO SENTIMENTO

A dispetto di tutti i segreti, Takuma e Tomori escono insieme sempre più spesso.

Un giorno però alle spalle del Wakagashira del clan Shinju appare un uomo misterioso e sorridente.

Che sia uno stalker?

Blue Lock 20

7,00 €

LA RAZIONALITÀ DEL BASTARD MÜNCHEN SI È SCONTRATA CON LA CREATIVITÀ DELL’FC BARCHA

Sembra proprio che la Neo Egoist League non possa essere più entusiasmante di così, ma Ego fa una sorprendente rivelazione che infiamma la sfida, portandola su un nuovo livello…

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Blue Sky Complex 6

7,00 €

NUOVI AMORI E INASPETTATE VERITÀ

Le parole di Kirara sembrano aver smosso qualcosa in Narasaki e Terashima, mentre vari cambiamenti stravolgono la vita di chi sta loro attorno.

C’è aria di rinnovamento per i due giovani innamorati e non solo…