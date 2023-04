Chainsaw Man è da record: 24 milioni di copie in circolazione nel mondo

Chainsaw Man è uno dei manga più apprezzati del momento, grazie al suo connubio ibrido che rispetta vecchio e nuovo, donando allo stesso tempo alcuni spunti molto interessanti durante gli archi narrativi, al momento coinvolti in una delle situazioni più ardue per Denji e gli altri.

Ma ovviamente non siamo qui a discutere della serie in se, ma delle vendite, confermando ancora una volta il successo della storia di Fujimoto. Violenza, Diavoli, azione, sequenze di battaglie incredibili, “fan service” e tanto altro hanno reso Chainsaw Man una delle serie di punta di Shonen Jump, sia in Giappone, che nel mondo.

Il segreto del suo successo è stato accennato poco fa, e insieme ai tanti fattori troviamo sicuramente quello riguardante il “rispetto del nuovo”, dato che l’autore nonostante cerchi di differenziarsi dalle storie moderne, comunque ne rimane immerso, anche perché sostanzialmente sono i canoni della rivista attualmente.

Con un forte rimando al passato e a un “pizzico di sperimentazione”, Chainsaw Man rimane un caposaldo dell’animazione e dell’arte sequenziale nipponica moderna, confermando il suo successo tramite il post riportato da @WSJ_manga:

Chainsaw Man ha raggiunto le 24.000.000 di copie in circolazione con 14 volumi. Chainsaw Man è da record: 24 milioni di copie in circolazione nel mondo

Chainsaw Man has reached 24.000.000 copies in circulation with 14 volumes. pic.twitter.com/P8SFlFeUqg — Shonen Jump News (@WSJ_manga) April 3, 2023

Avete letto bene: Chainsaw Man con il volume 14 ha raggiunto circa 24 milioni di copie in tutto il mondo, confermando ovviamente il suo successo nelle vendite. Tali numeri sono raggiunti dalle serie quando ormai sono verso la fine, e forse neanche quello, quindi proprio per questo possiamo notare l’incredibile record in questione.

14 volumi sono veramente “miseri” se guardiamo il tutto sotto quest’ottica, specie se consideriamo che questo scarno materiale (inteso come numero di volumi ndr), ha raggiunto delle cifre così pazzesche, anche se sappiamo che l’anime MAPPA ha fatto la sua parte nonostante le critiche.

In molti se non lo sapevate, si sono lamentati della trasposizione del noto studio di animazione, data l’impronta diversa donata alla serie, in originale altamente più cupa, disturbante e disgustosa. Cosa ne pensate voi invece, di questo nuovo record? State leggendo il manga? O siete solamente in pari con la prima serie anime?

Fonte Twitter