A quanto pare le controversie dietro Chainsaw Man non vogliono finire. Dopo i vari scandali per le troppe scene “esplicite” e la poca fedeltà di MAPPA verso il manga, ecco che arriva una cover abbastanza singolare, censurata prima della pubblicazione ufficiale: andiamo a vedere di cosa si tratta.

Ancora una volta abbiamo a che fare con la censura indonesiana, dove successivamente ad alcune revisioni, per non rischiare un’altra censura si è deciso di cambiare una determinata cover, così come riporta Comic Book e M&C, un editore indonesiano del gruppo Kompas Gramedia.

L’editore si appresterà a pubblicare il sesto volume della serie, anche se quest’ultimo ha subito alcune sostanziali modifiche.

All’interno del volume si presenta Reze e la sua forma da Bomb Devil, quindi la medesima è al centro della copertina. Da come vedete in calce la ragazza è stata “vestita” dalla censura, visto che nell’art originale Fujimoto aveva raffigurato Reze nuda; questo in Indonesia è una cosa che non accettano.

La cover di Chainsaw Man vol. 6 per l’uscita in Indonesia censurerà Reze nuda con il suo vestito. È così bello, sembrava una copertina alternativa ufficiale! E la copertina già approvata da Shueisha! Bei punti al designer per il pieno sforzo! Grazie!

Chainsaw Man Vol. 6 cover for Indonesia release will censoring naked reze with her outfit. This is so cool, felt like an official alternate cover! And the cover already approved by Shueisha!

Props to the designer for the full effort! Thank you! pic.twitter.com/EwbmBczo0M

— alvin (@alvinlaurentt) April 4, 2023