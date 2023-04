One Piece: un nuovo personaggio nelle fasi finali del manga

One Piece è ancora in corso da quando ha debuttato sulla rivista Weekly Shōnen Jump nel 1997. Dunque sono passati oltre 20 anni da quando è iniziata l’avventura di Monkey D. Rufy e ora il manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda si trova nel suo arco narrativo finale.

Recentemente abbiamo riportato diverse curiosità del manga legate a Oda e tra queste abbiamo parlato di uno dei fattori che ha portato One Piece a essere così longevo. I personaggi sono un fattore chiave del manga e, come il mangaka stesso anni fa aveva confessato, quando realizza un design mai visto prima vuole subito disegnare una storia che ruoti intorno a questo. E di personaggi molto particolari e bizzarri il manga ne è pieno. Questo costituisce un tratto originale del manga e con il presente articolo vogliamo rimanere sempre sul versante personaggi.

Infatti pare che nel 2007 Eiichiro Oda abbia preannunciato un personaggio con la benda nelle fasi finali del manga. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider sandman_AP. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Oda (2007): A pirate with an eye-patch will appear in the final phase of One Piece. I'm itching to draw that character as soon as possible.😍 Maybe people have a preconception that many pirates wear eye patches, but actually I've never drawn any pirates with eye patches. pic.twitter.com/RsA5jxOh6n

