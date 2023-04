One Piece: l’importante e imponente forza di Garp

Ci siamo: One Piece ed Eiichiro Oda stanno mostrando passo dopo passo la potenza e l’importanza di alcuni personaggi all’interno della storia, realizzando alcune teorie elaborate negli anni.

Dopo il capitolo 1079 che ha messo in evidenza un tassello importante riguardante la capacità combattiva di Shanks, ecco che il 1080 mette al centro il Vice Ammiraglio Garp e la sua devastante forza, scaturita, ricordiamo, solamente dall’Haki, visto che il personaggio non attinge da nessun Frutto del Diavolo.

Ovviamente seguiranno spoiler in questo articolo, quindi vi invitiamo a non continuare nel caso non foste in pari con il manga.

Per continuare, Eiichiro Oda ha inserito alla fine dell’ultimo capitolo, una “prova di forza” del nonno di Luffy, arrivato sul posto per salvare Coby, al momento prigioniero di Barbanera. Il pirata aveva antecedentemente catturato il ragazzo quando quest’ultimo invade l’Isola delle Ninfee. Da allora non avevamo saputo più nulla sulla questione.

Dopo un ampio lasso di tempo l’autore ha deciso di mostrare la situazione attuale del personaggio sotto le grinfie di Barbanera, acerrimo nemico della Marina e anche di Luffy e il resto dei pirati della nuova generazione.

Di cosa parla il nuovo capitolo?

Come leggiamo su Anime Senpai, le vicende tra Kidd e Shanks, Oda ha spostato la narrazione sulla fuga di Coby dalla prigionia grazie all’ausilio di Perona, che lo ha aiutato a fuggire in cambio della liberazione di Gekko Moria dalla prigione interna di Teach.

Sul luogo è presente anche la SWORD che si dà battaglia con la Ciurma di Barbanera, e anche per questo il 1080 si presenta come un capitolo altamente interessante. Coby al momento ha una taglia sulla testa di 500 milioni di Berry, quindi anche per questo ha molti nemici attaccati alle calcagna.

Durante questa fuga appare il nonno di Luffy, Garp, dove prima di attaccare evidenzia quanto sia importante Coby per il futuro della Marina, e proprio questo farà di tutto pur di liberarlo. Neanche il tempo di pronunciare queste parole, che si lancia verso un attacco incredibile fatto solamente dal suo Haki: il “Galaxy Impact”.

Senza manco a dirlo questo attacco rado al suolo il terreno dell’impatto, confermando non solo la potenza di Garp all’interno del mondo di One Piece, ma anche la sua importanza, dato che abbiamo conferma della padronanza di quest’ultimo dell’Haki da lui in possesso.

Proprio come ci ricorda Kaido, solo pochi eletti riescono a controllarlo al meglio, e proprio per questo il nuovo capitolo mostra la vera potenza del Vice Ammiraglio della Marina, donando così conferma al pubblico che quest’ultimo è ancora più forte di quanto ci aspettassimo.

Da questo punto di vista abbiamo la conferma che Garp è lo stesso combattente di anni addietro, quando ha combattuto i pirati dello Xebec al fianco di Roger, Il Re dei Pirati. Da lì le strade si sono divise, ma allo stesso tempo il cuore di Garp è rimasto lo stesso di sempre, e questo capitolo ne dona la conferma.

La sua forza e la sua rabbia sono controllate solamente dall’esperienza e dalla saggezza, insieme alla fermezza degna di un Vice Ammiraglio, ma da come abbiamo avuto modo di vedere, niente e nessuno può fermarlo quando si scatena, ricalcando sui vecchi tempi che a quanto pare sono ancora rinchiusi dentro di lui e la sua furia combattiva.

Questo è un capitolo importante per la storia, non solo perché viene mostrata la potenza recondita di Garp, ma per il semplice fatto che quest’ultimo giocherà sicuramente un ruolo importante all’interno dell’ultima saga, vista anche la sua padronanza dell’Haki, come già accennato davvero rara.

In questo capitolo scopriamo anche una retroscena di Marineford, dove si confermano alcune colpe per quanto riguarda la morte di Ace. Su questo non approfondiamo, nonostante avevamo già avvisato dello spoiler. Detto questo, cosa ne pensate del capitolo 1080? Oda ha mostrato tutta la vera potenza di Garp, oppure c’è dell’altro?

Ricordiamo inoltre la prossima pubblicazione del capitolo 1081, che come conferma MangaPlus è prevista per il 23 aprile. Quindi la settimana prossima ci sarà una pausa. Quella citata è l’app ufficiale di Shueisha, quindi se volete leggere il manga di One Piece e stare al passo, quella è la soluzione giusta.

