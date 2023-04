Tra le uscite Marvel targate Panini del 13 aprile 2023 si segnala la nuova serie di Iron Man firmata da Gerry Duggan e Juan Frigeri, anche in edizione variant (e tra due settimane uscirà un’edizione ulteriormente limitata con la riproduzione del reattore ARC in omaggio).

Inoltre arrivano i volumi Iron Cat, dove Jed MacKay continua a narrare le vicende di Black Cat in un team-up con Iron Man, e Gambit, avventura del cajun mutante scritta dal suo creatore Chris Claremont.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Marvel Panini del 13 aprile 2023, ricordandovi anche l’uscita del secondo volume di Deadpool Samurai per la divisione Planet Manga.

Le uscite Marvel Panini del 13 aprile 2023

Thor 30

Thor 283

3,00 €

Contiene: Thor (2020) #29

Inizia la saga sull’eredità di Thanos!

La sorellina di Thor, Laussa, è stata rapita e trascinata nelle profondità di Hel.

Al dio del Tuono toccherà chiedere l’aiuto di una valchiria che si è già avventurata in quelle lande sconosciute…

Alle matite, il ritorno del disegnatore regolare Nic Klein!

L’Invincibile Iron Man 1

Iron Man 116

5,00 €

L’Invincibile Iron Man Variant 1

Copertina di John Romita JR.

Iron Man 116

7,00 €

Contiene: Iron Man (2022) #1

Un nuovo numero 1 del Vendicatore d’oro!

All’inizio del nuovo ciclo di storie firmato da Gerry Duggan e Juan Frigeri, Tony Stark comincia a capire cosa significa davvero toccare il fondo.

Iron Man ha infatti perso tutto, e le cose potrebbero persino peggiorare… visto che alcuni assassini sono sulle sue tracce!

Inoltre, il primo capitolo di L’autobiografia di Tony Stark.

Hulk 12

Hulk e i Difensori 100

3,00 €

Contiene: Hulk (2021) #12

Bruce Banner ha finalmente trovato il paradiso! Su Hulk Planet è riverito come un dio, e non ha più paura di fare accidentalmente del male a qualcuno!

Per la prima volta da tanto tempo, la vita sorride al Gigante di Giada…

…ma come spesso accade, la pace non durerà a lungo.

Titan, la personalità più oscura di Banner, sta infatti lottando per riemergere!

Fantastici Quattro 2

Fantastici Quattro 436

3,00 €

Contiene: Fantastic Four (2022) #2

Continua la nuovissima serie firmata da Ryan North e Iban Coello!

Cos’è successo ai Fantastici Quattro e a New York? Reed e Sue sono in fuga da… be’, da parecchie cose!

Non è affatto un bel momento per il Quartetto, ma i guai stanno per raddoppiare…

La coppia sta infatti per fare tappa in una cittadina di provincia con un terribile segreto!

Capitan America 9

Capitan America 157

3,00 €

Contiene: Captain America & the Winter Soldier Special (2022) #1

Il destino del Soldato d’Inverno!

Bucky Barnes si è liberato della Rivoluzione ed è entrato di prepotenza nel Gioco del Secolo!

Uno sguardo al passato per comprendere le origini del Circolo Esterno, l’organizzazione segreta che influenza la storia umana da secoli!

A che gioco sta giocando Bucky? E cosa spera di ottenere entrando negli ingranaggi di questo sistema?

Avengers 54

Avengers 158

5,00 €

Contiene: Avengers (2018) #63, Avengers Forever (2021) #12

La battaglia del 1.000.000 a.C.!

Gli Avengers e le loro controparti preistoriche contro i Signori del Male Multiversali.

Ma Destino Supremo ha un velenoso asso nella manica…

E alla Fine dell’Infinito infuria la battaglia fra Avengers Multiversali e i Mefisto.

Amazing Spider-Man 16

Spider-Man 816

5,00 €

Contiene: Spider-Man (2022) #⅔

Continuano La fine dello Spider-Verse e la nuova serie dell’Arrampicamuri!

Shathra è tornata e stavolta il suo piano non prevede solo l’eliminazione di Peter Parker!

Il ritorno di tutti i personaggi visti in Ai confini dello Spider-Verse!

Il clamoroso ritorno dei due autori che hanno realizzato il maggior numero di Aracno-storie!

Marvel Integrale: Thor di Jason Aaron 10

4,90 €

Contiene: Thors (2015) #3/4, Mighty Thor (2015) #1/2

Quando la dottoressa Jane Foster solleva Mjolnir, diventa la Dea del Tuono, la Potente Thor!

Ma ogni volta che lo fa, il cancro che la sta uccidendo progredisce…

Il primo incontro fra la nuova Thor e Loki!

Ma è davvero quest’ultimo l’assassino delle Jane Foster su Battleworld?

Shang-Chi e i Dieci Anelli: Il Signore dei Dieci Anelli

Marvel Collection

22,00 €

Contiene: Shang-Chi and the Ten Rings (2022) #1/6, Shang-Chi: Master of the Ten Rings (2022) #1

Shang-Chi è entrato in possesso dei leggendari Dieci Anelli, e ora è giunto il momento di scoprire la loro origine!

Ma un potere del genere non può passare inosservato, e ora assassini e criminali di ogni sorta vogliono farlo proprio.

Il tutto mentre una vecchia fiamma di Shang, Leiko Wu, torna in scena con una missione: salvare una loro conoscenza comune, la spia Clive Reston!

Riuscirà il Maestro del Kung Fu a soccorrere l’amico e a proteggere gli Anelli, o le responsabilità che questi comportano finiranno per schiacciarlo?

Moon Knight 3

Sulla Strada per la Follia

Marvel Collection

22,00 €

Contiene: Moon Knight (2021) #13/18, Moon Knight Annual (2022) #1

Una nuova sfida per il più tormentato degli (anti)eroi Marvel!

Per avere la meglio su un gruppo di vampiri, Moon Knight dovrà combattere su due fronti: nelle strade di New York e nella sua mente!

Quali scioccanti scoperte sul Pugno – o meglio, sui Pugni! – di Khonshu attendono Marc Spector?

Inoltre, il ritorno di Jack Russell, l’uomo lupo noto come Licantropus. Ma sarà da alleato o da avversario?

Iron Cat: Gatta Contro Gatta

Marvel Collection

18,00 €

Contiene: Iron Cat (2022) #1/5

Torna Iron Cat, ma stavolta non c’è Felicia Hardy nell’armatura!

Ma tranquilli, neppure Iron Man e la Gatta Nera pensavano di rivederla più!

La cosa peggiore? Nel mirino della nuova Iron Cat, finiranno anche altri super eroi!

Chi si cela nella corazza e cosa dovranno fare i nostri eroi per fermarla, lo scoprirete qui!

She-Hulk 2

Jen di Cuori

Marvel Collection

18,00 €

Contiene: She-Hulk (2022) #6/10

Nightcrawler ha bisogno di assistenza legale, per se stesso e non solo. E a chi potrebbe rivolgersi, se non alla migliore avvocata sulla piazza?

E se la vita professionale di She-Hulk ha sempre risvolti quantomeno interessanti, anche in quella privata ci sono grosse novità sentimentali in arrivo…

Ma all’orizzonte ci sono nuvole di tempesta, e la coppia formata da Jen e dal redivivo Fante di Cuori potrebbe scoppiare prima ancora di essersi formata!

Già, perché le nuove nemesi di Shulkie sono pronte ad attaccare. Ma chi sono, e cosa vogliono da lei?

I Nuovi Fantastici Quattro: All’Inferno in Un Baleno

Marvel Collection

18,00 €

Contiene: New Fantastic Four (2022) #1/5

Spider-Man! Ghost Rider! Wolverine! Hulk! Quando questi eroi si unirono per la prima volta a formare i nuovi Fantastici Quattro, fecero storia!

Ora questo team super acclamato ritorna per un’avventura nuova di zecca!

Ambientata nel periodo di formazione del gruppo, la saga presenta parecchi ospiti d’onore, a cominciare dai Fab Four originali…

Gambit: Ladri Spregiudicati

14,00 €

Contiene: Gambit (2022) #1/5

Un salto nel passato: Tempesta era stata riportata all’infanzia quando incontrò Gambit!

‘Ro e Remy hanno vissuto insieme grandi avventure, mai narrate… finora!

Il grande Chris Claremont torna per raccontarcele tutte…

…e per riportare in scena altre sue creazioni, come Lila Cheney e Bounty

Wolverine – Il Tuo Peggior Nemico

36,00 €

Contiene: Wolverine (2020) #1/5, #8/13

Wolverine ha trovato una nuova casa su Krakoa… ma non la pace!

Tra nuovi nemici, antiche vendette e guerre con i vampiri, Logan ha il suo bel daffare!

Ma chi ha messo all’asta un “pezzo” dell’artigliato canadese?!

In un unico volume, la prima annata del rilancio firmato da Benjamin Percy (X-Force), con il grande ritorno del mitico Adam Kubert!

Silver Surfer di Dan Slott e Michael Allred

Marvel Omnibus

74,00 €

Contiene: All-New Marvel NOW! Point One (2014) #1, Silver Surfer (2014) #1/15, Silver Surfer (2016) #1/14

Rilassatevi e godetevi lo spettacolo! Dan Slott e Michael Allred condurranno la Sentinella degli spazi siderali nel suo viaggio più entusiasmante di sempre!

Al fianco di Silverado troveremo una compagna molto speciale, Dawn Greenwood!

La ragazza terrestre permetterà a Silver Surfer di ammirare l’universo da una prospettiva completamente diversa!

Insieme, esploreranno in lungo e in largo lo spazio-tempo… e oltre!

Guardiani della Galassia: Racconti dal Cosmo

Marvel Collection

19,00 €

Contiene: Guardians of Infinity (2015) #1/8 (II)

Otto differenti risposte alla stessa domanda: cosa fanno i Guardiani della Galassia nel tempo libero?

Tanti pianeti, dozzine di follie, infinite avventure… ma un solo e unico procione parlante!

Uno sguardo inedito al cuore di Drax e all’orgoglio di Gamora.

Con la partecipazione straordinaria della Cosa, di Kitty Pryde e della Torcia Umana!

Noi siamo i Guardiani della Galassia

25,00 €

Contiene: Marvel Super-Heroes #18, Tales To Astonish #13, Marvel Two-In-One #5/69, Marvel Presents #3, Rocket Raccoon #1, Guardians of the Galaxy (1990) #1, Marvel Holiday Special 1993, Warlock and the Infinity Watch #14, Guardians of the Galaxy (2008) #1, Guardians of the Galaxy (2013) #0.1-1-10, Guardians of the Galaxy Annual (2014) #1, Guardians of the Galaxy: Tomorrow’s Avengers #1

Le storie più importanti dei Guardiani della Galassia!

Dalle loro origini negli anni 60 fino agli anni 90 con la prima formazione…

…al rilancio negli anni Duemila con il secondo team fino ai giorni nostri!

Include un nutrito apparato redazionale per scoprire tutti i segreti del gruppo

Thor: Il Macellatore di Dei

Marvel Must Have 71

20,00 €

Contiene: Thor: God of Thunder (2013) #1/11

Una scia di sangue unisce il passato, il presente e il futuro di Thor.

Chi è il misterioso Gorr, l’essere che ha fatto voto di uccidere tutte le divinità dell’universo?

Per fermarlo, serviranno gli Dei del Tuono provenienti da tre epoche diverse… ma sarà tutto inutile, se Gorr metterà in azione la sua arma definitiva!

L’epocale saga scritta da Jason Aaron e disegnata da Esad Ribic – quando si dice un dream team! – che ha ispirato il blockbuster Thor: Love and Thunder.

Marvel Super Heroes Secret Wars

Marvel Must Have 72

20,00 €

Contiene: Marvel Super Heroes Secret Wars (1984) #1/12

I più grandi eroi della Terra sono misteriosamente scomparsi. Cosa è successo loro, e perché?

Trasportati in un mondo alieno dal misterioso Arcano, gli Avengers, gli X-Men, i Fantastici Quattro, Hulk e Spider-Man sono costretti ad affrontare i loro più acerrimi nemici. Al vincitore, la possibilità di vedere esauditi i propri desideri!

Una lotta all’ultimo sangue che cambierà per sempre le vite di chi, suo malgrado, vi ha preso parte. A partire da Spidey, che tornerà a casa con un certo costume nero…

Il primo grande evento della Casa delle Idee: una saga epocale, qui riproposta con il consueto, ricco apparato editoriale che rende speciale e imperdibile ogni volume di questa collana.

La Selvaggia She-Hulk 2

Marvel Masterworks 21

32,00 €

Contiene: Savage She-Hulk (1980) #15/25, Marvel Two-in-One (1974) #88

Continuano le avventure di She-Hulk nei primi, sfavillanti anni 80.

Minacce a microonde? Un uomo-elefante? Niente paura, l’alter ego di Jennifer Walters è qui per salvarvi!

Ma chi salverà lei da alcuni dei super criminali più insoliti mai visti in un fumetto Marvel?

Ospite speciale, direttamente dalle file dei Fantastici Quattro, la sola e inimitabile Cosa!

Spidey e i Suoi Fantastici Amici 9

4,90 €

Contiene: La lavagnetta di Spidey!