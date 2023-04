Tenmaku Cinema è la prossima storia in arriva su Shonen Jump, dove gli autori del cult Food Wars, Yuto Tsukuda e Shun Saeki, affronteranno delle nuove tematiche, al momento lontane da quanto visto nel loro scorso manga. Ricordiamo essere un successo anche in territorio italiano.

Fin dalla prima immagine condivisa si poteva già intuire (visto anche il titolo ndr) che la prossima storia di questi due autori si sarebbe concentrata sul cinema, anche se ovviamente non sapevamo ancora in che salsa. Oggi tramite @shonenjump abbiamo la sinossi ufficiale della storia.

Tenmaku Cinema a quanto pare discute ancora una volta di passioni, e mette al centro il valore di quest’ultima all’interno della vita, così come fatto anche con Food Wars in maniera sensuale, competitiva e a volte demenziale. Non conosciamo ancora il volto della storia, ma notiamo fin da subito lo stesso stile di disegno.

“Tenmaku Cinema inizia questa domenica, da un’idea originale di Yuto Tsukuda e Shun Saeki: i creatori di Food Wars. La vita di un giovane appassionato di cinema subisce un grandissimo scombussolamento quando viene perseguitato dal fantasma di uno sceneggiatore appassionato”.

Qui, oltre la narrazione e il racconto della passione vera e proprio, in questo caso ci troviamo di fronte anche il concetto di “surreale” vista la presenza di un fantasma all’interno della storia, che senza dubbio donerà un volto comico a tutta la vicenda.

🚨 NEW SERIES ALERT! 🚨

Tenmaku Cinema starts this Sunday! From Yuto Tsukuda and Shun Saeki, the creators of Food Wars! A young film enthusiast's life is in for a plot twist when he gets haunted by the ghost of a passionate screenwriter. https://t.co/OsfIQ10HHk pic.twitter.com/LhtJlmlxMn

— Shonen Jump (@shonenjump) April 6, 2023