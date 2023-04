Tenmaku Cinema è una delle storie a cui abbiamo fatto riferimento in un nostro scorso articolo, dove vi abbiamo elencato le prossime quattro serie in uscita tra aprile e maggio sulla nota rivista Weekly Shonen Jump.

Tra questi quattro titoli sono presenti anche degli autori già noti anche al pubblico italiano: Yuto Tsukuda e Shun Saeki, autori dell’irriverente manga Food Wars, così come avete letto già dal titolo.

Tenmaku Cinema è la prima delle quattro storie che andranno pubblicate sulla rivista di casa Shuiesha, con quest’ultima pronta per il debutto il 9 aprile. Siamo qui nel presentarvi un’anteprima pescata da @WSJ_manga per il semplice motivo che la storia in questione potrà essere letta anche in Italia grazie a MangaPlus.

Se non ne siete a conoscenza Shonen Jump ha deciso di lanciarsi nel mercato digitale, donando la possibilità al pubblico di tutto il mondo di leggere le sue serializzazioni, anche se le medesime non sono ancora arrivate nei loro rispettivi Paesi. Ovviamente la lingua globale è l’inglese, sperando in una futura versione italiana.

Tenmaku Cinema: ecco un’anteprima del nuovo manga degli autori di Food Wars

Tornando alle prime pagine di questa nuova storia, possiamo confermare che non sappiamo ancora nulla al riguardo della storia, anche se abbiamo la possibilità di ammirare le nuove immagini ufficiali di questo nuovo racconto:

Tenmaku Cinema di Yuto Tsukuda e Shun Saeki Anteprima a colori. La serie inizia con la copertina e la pagina principale a colori la prossima settimana nel numero 19 di Weekly Shonen Jump.

Tenmaku Cinema by Yuto Tsukuda and Shun Saeki Color Preview. Series begins with Cover and Lead Color Page next week in Weekly Shonen Jump Issue #19. https://t.co/VOuIAasHiI pic.twitter.com/8JSi1ZI9t2 — Shonen Jump News (@WSJ_manga) April 2, 2023

Da come possiamo intuire dal titolo la nuova storia tratterà di cinema. A confermare tale ipotesi sono anche gli oggetti che vediamo in questa anteprima, palesemente usati dal protagonista per registrare.

Non sappiamo però la storia nel dettaglio, e proprio per questo la curiosità aumenta, insieme alle prossime storie in arriva sulla rivista e sull’app ufficiale dedicata. Le prossime storie serializzate su WSJ sono le seguenti:

Numero #19 (9 aprile 2023): Tenmaku Cinema di Shun Saeki e Yuto Tsukuda;

Numero #20 (16 aprile 2023): Kiruao di Tadatoshi Fujimaki;

Numero #23 (7 maggio 2023): Dri Tri di Jun Kirarazaka;

Numero #24 (14 maggio 2023): Nue no Onmyouji di Kawae Kouta

Fonte Twitter