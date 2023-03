Pokémon: gli episodi speciali mostrano una reunion inaspettata del Team Rocket!

Pokemon: Aim To Be A Pokemon Master è l’ultima stagione che mosterà Ash Ketchum sul piccolo schermo come protagonista della serie. Attraverso questi episodi speciali, il campione del mondo ha la possibilità di salutare tutti prima di cedere il posto ai due nuovi allenatori. Infatti questi episodi hanno mostrato reunion nostalgiche tra Ash e Butterfree, come anche con Squirtle e Lapras. Nel suo ultimo viaggio ha incontrato di nuovo Misty e Brock e oggi vogliamo riportare un aggiornamento che stavolta riguarda il Team Rocket.

Infatti Ash non è l’unico a incontrare ancora una volta alcuni volti familiari. L’associazione criminale dedicata al male e allo sfruttamento dei Pokémon si è resa protagonista di uno dei momenti più adorabili dei recenti episodi dell’anime. Jesse, James e Meowth potrebbero non essere riusciti a catturare Pikachu, ma l’episodio di Aim To Be A Pokemon Master ha rivelato qualcosa di meglio.

Infatti Jesse ha avuto la possibilità di ricongiungersi con alcuni dei suoi vecchi Pokémon. Quindi anche loro, come per Ash, hanno vissuto una reunion nostalgica con il passato. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider AnipokeFandom. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Jessie reunites with her old mons! Happiness in one image ❤️#Anipoke pic.twitter.com/56VhPHIC3K — Anipoke Fandom (@AnipokeFandom) March 3, 2023

Come abbiamo più di una volta riportato, Ash cederà il posto ai nuovi allenatori Liko e Roy quando la nuova serie anime debutterà il 14 aprile. Tuttavia per quanto riguarda il futuro del Team Rocket, questo rimane un mistero. Al momento non c’è nessuna conferma circa la permanenza di Jesse, James e Meowth come principali antagonisti della serie. Sicuramente ci sono molti altri villain apparsi nei videogiochi eventualmente da selezionare.

Quindi qualora non fossero confermati per la nuova serie anime, questo episodio ha permesso ai fan di dare al trio un affettuoso addio.

Liko e Roy, i nuovi protagonisti dell’anime, saranno supportati da nuovi personaggi contro ogni pericolo che potrebbe presentarsi. Infatti di recente abbiamo rivelato un nuovo personaggio di nome Friede, che sarà accompagnato dal Capitano Pikachu. I due nuovi allenatori sono legati a due misteriosi artefatti, e questo anticipa che l’anime esplorerà un territorio completamente diverso dopo più di 20 anni di Ash Ketchum. Il Team Rocket ha debuttato sul piccolo schermo proprio con Ash, quindi anche la loro assenza segnerebbe un cambiamento ancora più marcato nell’anime Pokemon.

