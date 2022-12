Pokémon: Ash e Butterfree si riuniscono dopo 25 anni

Pokémon è uno dei franchise più amati in assoluto e recentemente le vicende hanno sconvolto ed emozionato tutti gli appassionati. Dopo più di 20 anni Ash Ketchum è riuscito a coronare il suo sogno e a diventare il campione del mondo al fianco del suo fedele Pikachu. Questo è sicuramente il momento più emozionante, mentre quello sconvolgente è legato al fatto che Ash dall’anime del 2023 non sarà più il protagonista principale.

Se la serie Pokémon è tornata in altro tra le tendenze è proprio grazie ad Ash Ketchum per i riflettori. Con la conclusione di Pokémon Esplorazioni però, bisognerà dirgli addio. Ash si ritirerà dall’anime per far posto a due nuovi che dopo tanti anni l’allenatore più famoso al mondo ha incontrato di nuovo Butterfree.

Ash ha incontrato il suo Butterfree. Il momento ha portato Pokemon Esplorazioni a una fine emotiva quando il nostro eroe ha incontrato i suoi amici più cari del passato e del presente.

L’aggiornamento di questo momento assolutamente toccante arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider AnipokeFandom. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Never thought we'd see the day but Ash finally reunited with his Butterfree and it was just so precious! 🤧#Anipoke pic.twitter.com/p0Rt6nOxGh

— Anipoke Fandom (@AnipokeFandom) December 16, 2022