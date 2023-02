Pokémon mostra l’attesa reunion tra Ash e Squirtle in un nuovo video

Pokémon episodio dopo episodio prepara tutti gli appassionati della serie a dire addio a Ash Ketchum, protagonista assoluto per 25 anni nell’anime. Al momento una serie di episodi speciali stanno mostrando il campione del mondo incontrare per l’ultima volta molta facce familiari suscitando nostalgia in tutti.

Infatti l’ultimo episodio ha fatto un altro passo in avanti verso queste numerose reunion emozionanti. Ash ha nuovamente incontrato proprio il suo Squirtle! Pokemon: Aim to be a Pokémon Master al momento si trova a metà degli episodi finali per Ash. Si è trattato di un vero e proprio viaggio nella memoria. L’ultimo episodio è stato un tributo alla regione di Kanto.

Negli episodi precedenti di Pokemon: Aim to Be a Pokemon Master, Ash ha incontrato nuovamente sia Brock che Misty. I due storici compagni saranno presenti fino all’ultima tappa della sua avventura nell’anime. Riguardo il nuovo episodio della serie, è ambientato interamente nella regione di Kanto.

Infatti il protagonista non solo ha portato con sé il suo Bulbasaur e Charizard, ma ha anche potuto incontrare di nuovo il suo Squirtle, da cui si era separato anni fa. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider Uonoragonx882. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Il quinto episodio di Pokemon: Aim to Be a Pokemon Master vede Ash, Misty e Brock attraversare una città, che pubblicizza uno spettacolo speciale con la Squadra Squirtle. Quindi Ash è intenzionato a vedere il suo vecchio amico in azione. Tuttavia resta sorpreso nel vedere che il gruppo si stia effettivamente esibendo per degli spettacoli di eroi, invece di affrontare e spegnere gli incendi come facevano in origine.

Ma la ragione per questo loro cambio di carriera era legata a un complotto del Team Rocket. Questi cercavano solo di per approfittarsi di loro, provocando persino uno screzio tra Squirtle ed Ash a causa di un malinteso.

Per fortuna i due risolvono subito questo malinteso, appena in tempo affinché la Squadra Squirtle si ritrova a dover spegnere un incendio realte nell’area. Quando l’episodio volge al termine, i due si riuniscono come meritavano, tornando a collaborare per la prima dopo tantissimi anni.