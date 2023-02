Dragon Ball Super: Broly è stato al momento, l’ultimo film del franchise a essere animato con la classica tecnica usata da decenni per la trasposizione anime del manga di Toriyama, vista la successiva CGI di Super Hero.

Tutti gli appassionati hanno avuto modo di ammirare un combattimento spettacolare, volto a lanciare Broly nella timeline principale dell’IP. Da quel momento non abbiamo avuto più nessun assaggio a tal proposito, anche se oggi su Twitter possiamo ammirare un bellissimo rematch grazie a Super Dragon Ball Heroes.

Come sappiamo questo anime mostra e mette in scena scontri e trasformazioni altrimenti impossibili all’interno della storia originale, visti gli eventuali buchi di trama a cui quest’ultima andrebbe incontro. Forse proprio per soddisfare determinati desideri del pubblico Toei ha deciso di creare questa serie parallela.

Come possiamo leggere su Comic Book e vedere su @DbsHype, lo scontro visionabile in calce è molto familiare a quello visto nel film Dragon Ball Super – Broly, e probabilmente il nuovo episodio di Super Dragon Ball Heroes ne è un semplice tributo volto a mostrare una nuova forma del leggendario Super Saiyan.

Super Dragon Ball Heroes: arriva il rematch tanto atteso tra Broly e Gogeta SSJ4

Come se non bastasse in questa nuova puntata Goku e Vegeta si fondono per dar vita alla forma Super Saiyan 4 di Gogeta, al momento di una potenza davvero esplosiva. Anche Broly non è da meno, visto che anch’esso è trasformato nella sua versione SSJ 4. Come accennato in questo anime vediamo cose davvero fuori dal comune.

Gogeta vs Broly – DBS Broly | SDBH Anime (side by side) pic.twitter.com/Squlnkiy5L — Hype (@DbsHype) February 12, 2023

Come potete vedere in alto, la clip analizza frame by frame il nuovo episodio di SDH e come accennato è stato ispirato dal lungometraggio che ha inserito Broly nella timeline principale del franchise, al momento incentrato su una saga che mette in scena e spulcia l’adolescenza di Goten e Trunks.

Senza ombra di dubbio uno scontro davvero spettacolare che mette in campo due guerrieri davvero incredibili e dalla potenza straordinaria, sicuramente apprezzati da moltissimi fan in tutto il mondo. Voi cosa ne pensate? Avete un preferito? Se sì condividetelo con noi sotto ai post social.

Fonte Principale Comic Book – Twitter DBSHype