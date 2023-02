Super Dragon Ball Heroes: svelata la sinossi dell’episodio 7

Dragon Ball ha recentemente pubblicato la sinossi dell’episodio 7 dell’arco “Ultra God Mission“, che è attualmente in corso nell’anime promozionale di Super Dragon Ball Heroes.

L’episodio 7 di intitolerà “Una turbolenta super battaglia spazio-temporale dalla stretta demoniaca del re oscuro Demigra!” e uscirà il 12 febbraio.

A seguire riportiamo la sinossi del nuovo episodio:

“Dopo aver sconfitto Super Syn Shenron, sembrava che la crisi fosse superata, ma poi appare il prossimo avversario.

Nel frattempo, le battaglie continuano a svolgersi in vari luoghi, ognuno con i propri sviluppi. Il re oscuro Demigra fa finalmente la sua mossa“.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider DBSChronicles. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

#SDBH Ultra God Mission Anime Episode 7 Preview Summary. Release: 12 February

Will be streamed here at around 2pm (JST): https://t.co/tsyQOjpYEX pic.twitter.com/NxigqrMCH4 — SUPER クロニクル  (@DBSChronicles) February 7, 2023

I precedenti episodi di Super Dragon Ball Heroes hanno dato una svolta importante all’arco attuale con l’arrivo di Demigra, proprio quando Goku e l’ex Kaio Supremo del Tempo Aeos, stavano entrando in quella che sembrava essere la battaglia culminante del Super Torneo Spazio-Temporale.

Demigra debuttando ha solo ucciso e assorbito lo spirito oscuro di Mechikabura. Ha raso al suolo il quartier generale di Aeos e rubato la scatola con le Pergamene del tempo. In questo modo ha avuto accesso a dimensioni temporali di altri personaggi come Omega Shenrone Broly affinché combattessero per lui.

Super Dragon Ball Heroes probabilmente non gode di molta attenzione da parte dei fan. Questo perché l’anime promozionale non è canonico. Tuttavia, il concetto del Super Torneo Spazio-Temporale è un concetto che ha colpito molto i fan. Probabilmente perché si tratta di una versione simile al torneo di Dragon Ball Super, ma molto più estesa.

Tuttavia, i fan della serie creata da Toriyama non sono molto entusiasti per quest’ultima svolta nella storia.

Molti appassionati sono rimasti delusi per lo sviluppo che ha avuto questo anime. Altri hanno apprezzato l’introduzione di Aeos, ma proprio quando si credeva che avrebbe fatto qualcosa di importante, è stato pressoché accantonato nella storia.

Un altro aspetto da notare è che questo anime continua ad essere l’unico adattamento della serie al momento disponibile sul piccolo schermo. Anche se il manga di Dragon Ball Super ha avviato un nuovo arco narrativo, quelli precedenti meriterebbero senza dubbio di essere adattate.