Tra le uscite targate Panini Comics del 9 febbraio 2023 troviamo il primo volume dell’adattamento Marvel di The Mandalorian, un nuovo numero della serie regolare di Star Wars e il volume illustrato del nuovo film di Asterix, oltre che ad un libro dedicato ai retroscena di Hogwarts Legacy.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics del 9 febbraio 2023.

Le uscite Panini Comics del 9 febbraio 2023

Star Wars 24

Star Wars 92

5,00 €

Contiene: Star Wars (2020) #25, Darth Vader (2020) #24

Un albo celebrativo con quattro storie con protagonisti Obi-Wan e Anakin, Vader, Kylo Ren e Poe Dameron per celebrare le cento avventure di Star Wars firmate dallo sceneggiatore Charles Soule.

E poi, Darth Vader contro una governatrice Imperiale per salvare… degli schiavi?!

Star Wars: The Mandalorian 1

Stagione Uno – Parte Uno

Star Wars Collection

19,00 €

Contiene: Mandalorian (2022) #1/4

Avrebbe dovuto essere un lavoro come un altro, ma quando il Mandaloriano scopre che la sua taglia è un bambino di una razza misteriosa, la sua vita cambierà per sempre.

Ricercato dagli altri cacciatori di taglie e da quel che resta dell’Impero Galattico, il bambino costringe il guerriero solitario a viaggiare da un pianeta all’altro, finché scappare non sarà più un’opzione e sarà necessario combattere.

Comincia qui l’adattamento a fumetti della Stagione Uno della serie TV blockbuster su Disney+.

Asterix e il Regno di Mezzo

12,00 €

Contiene: Astérix et Obélix: L’Empire du Milieu

Cosa ci fanno Asterix e Obelix in Cina?

La fama dei nostri eroi ha varcato i confini della Gallia ed è arrivata fino a Shangai… Fu Yi, figlia dell’imperatore Han Xuandi, chiede aiuto ai valorosi guerrieri dopo che il colpo di stato del malvagio principe Deng Tsin Qin ha rovesciato il suo regno.

Dal nuovo film Asterix & Obelix: Il regno di mezzo in uscita a inizio anno, l’imperdibile volume illustrato con i personaggi più amati di Goscinny e Uderzo, in una nuova mirabolante avventura.

L’Arte e il Making of di Hogwarts Legacy

59,00 €

Contiene: The Art and Making of Hogwarts Legacy

Scoprite i segreti della realizzazione dell’epico videogame Hogwarts Legacy, ambientato nel Mondo Magico di Harry Potter!

Viaggiate nelle fasi di ideazione di questo vasto e immersivo GDR d’azione: questo libro vi porterà dietro le quinte del gioco con interviste esclusive allo studio Avalanche, straordinari bozzetti preliminari, rendering e illustrazioni che vi permetteranno di immergervi nella creazione di questa esperienza di gioco unica.