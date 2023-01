Dragon Ball Super 89: il manga rivela le origini di Cell Max

Dragon Ball ha introdotto tantissimi personaggi nel corso della sua lunga serializzazione e questo processo continua con la serie Super.

Infatti, attraverso il film Dragon Ball Super: Super Hero ha aver introdotto una nuova mostruosa versione di Cell.

Come tutti i fan sanno, il manga disegnato di Toyotaro è tornato con un nuovo arco narrativo, omonimo al film. Oggi abbiamo la posso di riportare un aggiornamento che spiega l’origine di questa nuova versione dell’androide più potente di sempre.

Prima di proseguire, il presente articolo contiene alcune anticipazioni relative al manga. Quindi per coloro che non sono interessati l’ideale sarebbe non proseguire.

Il nuovo arco della serie è ambientato prima delle vicende narrate nel film. In questo modo Toyotaro potrà scendere nei dettagli circa alcuni eventi che hanno contribuito a condurre alle vicende del film.

Non a caso il manga comincia a mostrare i vari piani del Dr. Hedo.

Cell Max era il grande villain finale di Dragon Ball Super: Super Hero, ma era molto diverso dalla famosa forma perfetta. Infatti si mostra con una versione molto più grande, di dimensioni gigantesche, nonché molto più potente e difficile da sconfiggere.

Era la creazione del Dr. Hedo e il capitolo 89 del manga ha permesso ai fan di vedere lo stato embrionale di Cell Max.

Dopo che Trunks e Goten, i protagonisti principali di questo arco, riescono a prendere un disco dal laboratorio del Dr. Hedo, collegato al celebre Dr. Gelo, all’interno ci sono informazioni su Cell Max.

Trunks però riesce a malapena ad accedere a qualche informazione, poiché il file è crittografato. Tuttavia riesce comunque a notare una piccola versione fetale di Cell Max, in fase di sviluppo.

L’ultimo capitolo della serie quindi costruisce e ritroso quanto accaduto nel film, e per questo non è detto che Cell Max faccia il suo debutto nel manga per combattere Goten e Trunks.

Ci sono però alcune possibilità di poter vedere un altro altro tipo di versione sperimentale dell’androide. Al contrario i lettori avranno modo di vedere Gamma 1 e Gamma 2, che Hedo ha costruito e programmato per essere anche loro come dei super eroi.

Fonte – Comicbook