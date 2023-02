L’Attacco dei Giganti – Stagione Finale annuncia degli “episodi riassuntivi”

L’Attacco dei Giganti sta per concludere la sua corsa con la controparte anime in questo 2023, grazie all’uscita della terza parte della stagione finale prodotta da Studio MAPPA.

Successivamente all’annuncio, nessun dettaglio è stato diffuso fino a quanto poche settimane fa la produzione ha confermato che questa stagione finale sarà divisa in ulteriori due parti, dalla durata maggior rispetto agli episodi regolari. Anche qui sapevamo davvero poco, fino a quando sono arrivate queste informazioni aggiuntive.

Dopo numerose congetture da parte del pubblico per quanto riguarda il numero di episodi e la durata complessiva, abbiamo avuto la notizia ufficiale riguardante questo aspetto, dove MAPPA ha confermato il primo episodio della terza parte in uscita il 3 marzo come uno “speciale di 1 ora”, quindi meno di ciò che il pubblico si aspettava.

Probabilmente anche la seconda parte di questo finale potrebbe avere la stessa durata, e anche se in possibilità minime potrebbe essere addirittura un film. Al momento per questo “secondo cour” non abbiamo nulla, né data né durata totale dello stesso. Quindi in poche parole l’ipotesi degli episodi è totalmente scartata. Tutto arriva da CB.

L’Attacco dei Giganti – Stagione Finale annuncia degli “episodi speciali”

In attesa dell’evento finale, in Giappone saranno inoltre trasmessi degli episodi riassuntivi delle precedenti stagioni, per preparare il pubblico alla fine di tutto. Infatti in terra nipponica saranno mandati in onda 7 puntate riassuntive, volte appunto a racchiudere tutte le vicende rilevanti viste e vissute dal pubblico nel corso di questi 87 episodi.

Una trovata “comoda” per i telespettatori e i vari appassionati de L’Attacco dei Giganti, che nel caso non abbiano tempo di rivedere le scorse stagioni avranno tutto ciò che serve per godersi il finale in arrivo il 3 marzo. Molto probabilmente queste puntate potrebbero anche arrivare su Crunchyroll, anche se non abbiamo conferme ancora.

Insomma, le teorie degli episodi e dei film (almeno per quanto riguarda la prima parte del finale) sono scartati, ma per quanto riguarda il secondo cour il tutto è ancora aperto, anche se in questo caso il film potrebbe essere ancora una speranza accesa tra il pubblico. Voi cosa ne pensate di questa gestione? Ci saranno mai dei film?

Fonte Comic Book