Pokémon svela il ritorno di Brock per gli episodi finali di Ash

Pokémon sta lavorando agli episodi finali che diranno addio a Ash Ketchum dopo 25 anni di avventure. Oggi abbiamo il piacere di riportare che Pokemon: Aim to be a Pokemon Master riporterà Brock a tempo pieno per viaggiare di nuovo insieme ad Ash e Misty per gli episodi finali del campione del mondo. Questa è una serie speciale di 11 episodi che riguarda Ash. Il celebre protagonista ripercorrerà il viale dei ricordi dopo aver coronato il suo sogno.

Quindi ora sta finalmente incontrando tutti quei compagni di viaggio che tutti i fan, e questo ovviamente include Brock. Il Capopalestra della Palestra di Plumbeopoli, conosciuta ufficialmente come Palestra di Plumbeopoli si unirà dopo che Ash ha incontrato Misty. Quindi i due storici compagni del protagonista torneranno a viaggiare insieme.

Il terzo episodio di questa nuova serie speciale riporta anche Brock, e lui insieme ad Ash e Misty torneranno finalmente a formare il trio originale di Kanto e Johto che i fan hanno visto tanti anni fa.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider landro1231. Di seguito ne riportiamo il contenuto principale:

L’episodio 3 di Pokemon: Aim to Be a Pokemon Master vede Ash e Misty andare a pranzo in un bar. In questa occasione si scopre che Brock è diventato il manager dall’ultimo loro incontro. Si dedica a lavorare lì perché prova qualcosa per uno dei dipendenti, ma quando lei rivela di essere fidanzata, finisce più o meno come ci si aspetterebbe per Brock. Quindi decide di partire per viaggiare ancora una volta insieme ad Ash e Misty.

Dopo essersi confusi con un Hatterine selvatico in una foresta vicina, i tre amici si uniscono ancora una volta e tutto torna ad essere proprio come 25 anni fa. Proprio come quando l’anime è iniziato. Il ritorno del Capopalestra della palestra di Plumbeopoli rende entusiasti i suoi due compagni di viaggio anche per via della cucina di Brock. Sono tutti in una fase molto diversa della loro vita, quindi ora Ash può concludere il suo viaggio con i suoi primissimi e più intimi amici.

Fonte – Comicbook