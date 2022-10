One Piece: svelato il secondo assistente di Vegapunk

One Piece attualmente sta accompagnando tutti i suoi appassionati, sparsi in tutto il mondo, nel suo arco narrativo finale. Dopo le vicende di Wano sono molte le cose che stanno succedendo in questo tratto finale. Dopo aver sconfitto due dei quattro Imperatori, Kaido e Big Mom, Rufy è diventato il nuovo Imperatore del mare insieme a Buggy il Clown.

I capitoli più recenti del manga di One Piece hanno condotto la ciurma protagonista sull’isola di Egghead che è strettamente collegata con Vegapunk in quanto è qui che si trova il suo laboratorio. Di fatto dopo essere stati attaccati da uno squalo cyborg, una figura femminile salva i Cappelli di Paglia identificandosi come Vegapunk.

Tutti gli appassionati di One Piece non hanno nascosto il loro stupore in quanto si aspettavano più che altro un uomo anziano. Ma la verità sul personaggio di Vegapunk è saltata fuori. Parte dell’equipaggio di Cappello di Paglia, ossia Rufy, Jinbe e Chopper insieme a Bonney, si è in realtà imbattuto in uno dei suoi assistenti. La scienziato per distribuire il proprio lavoro ha creato sei satelliti dotati delle sue capacità ma ognuno di questi ha una peculiarità. Nell’ultimo capitolo di One Piece, Rufy e gli altri si imbattono in Atlas.

Atlas sembra esemplificare i modi violenti di Vegapunk, e lo vediamo chiaramente nell’ultimo capitolo del manga. Il personaggio androgino si comporta come se fosse un bambino. Ma finora, non ha rappresentato una minaccia per i quattro pirati.

Naturalmente, Atlas è solo uno dei sei satelliti che lavorano per Vegapunk. Il primo dei sei satelliti è stata Lilith, che ha salvato l’altra parte della ciurma di Rufy con un robot gigante. L’altro satellite, che si è messo in contatto con Lilith, si chiama Shaka. Ora mancano Edison, Pitagora e York. C’è anche il vero corpo del dottore da considerare.

Il corpo principale di Vegapunk è apparentemente conosciuto come Stellar, e non si sa la posizione attuale dello scienziato. Tuttavia sappiamo che si trova in pericolo dato che il CP0 ha intenzioni pericolose nei suoi confronti.

Fonte – Comicbook