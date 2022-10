One Piece “modernizza” e adatta lo stile di Jinbe come Mugiwara

One Piece negli ultimi capitoli ha messo per la prima volta al centro delle vicende anche Jinbei, entrato da poco ufficialmente nella prima avventura con i Mugiwara e per l’occasione è stato rivisto anche il suo stile.

SPOILER MANGA

Il capitolo 1063 ha visto numerose rivelazioni soprattutto su Vegapunk, e i Mugiwara al momento sono naufragati sull’isola dove risiede la misteriosa figura. Su quest’ultima i Mugiwara hanno l’occasione di provare una macchina fabbrica vestiti e tutti decidono di cambiare look.

Nonostante tutti cambiano del tutto i loro capi, Jinbei si accontenta di una camicia stile “tropicale” citando un evento passato riguardante proprio la ciurma dei Cappello di Paglia. Tutto arriva da Comic Book e in calce potete ammirare la foto condivisa dal profilo Twitter Nick Valdez:

Jimbei’s first makeover for an arc as part of the Straw Hat crew! Need that Hawaiian shirt myself lol #ONEPIECE1063 pic.twitter.com/LDI7o5YxoY — Nick Valdez (@Valdezology) October 16, 2022

One Piece “modernizza” e adatta lo stile di Jinbe come Mugiwara

I Mugiwara negli ultimi capitoli sono approdati sull’isola Egghead, sede del laboratorio del Dr. Vegapunk e proprio lì hanno scoperto che di Vegapunk non ne esiste solamente uno, ma sei al momento (anche se loro ancora non lo sanno, ma i lettori sì ndr) e questo ovviamente capovolge tutte le carte in tavola. Lilith è la “versione” incontrata da loro nel capitolo in questione.

Inoltre mentre Lilith minaccia di eliminare l’intero equipaggio, la ragazza viene interrotta da un’altra personalità, ovvero “Shaka”, un altro Vegapunk che ha quanto pare è interessato alla ciurma di Luffy. Insomma sostanzialmente si è aperto un altro mondo sulla figura di questo misterioso personaggio, che sembrava solamente uno alcuni anni fa.

Nel nuovo capitolo troviamo anche Luffy che dall’altra parte dell’Isola parlano con un terzo Vegapunk chiamato “Atlas”. Abbiamo riportato tutto tramite Comic Book.

Le diramazioni del personaggio sono state sostanzialmente svelate, anche se non conosciamo ancora l’identità di tutti, che come anticipato sono sei al momento, così come confermano anche i membri del CP0, anche loro intenti ad attuare un piano di distruzione per tutte queste entità “Vegapunk”.

Voi cosa ne pensate? Come vi è sembrato questa interessante diramazione sul personaggio del sensei Oda? Per i prossimo aggiornamenti vi invitiamo a seguire il nostro sito.

Fonte Twitter – Comic Book