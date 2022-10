One Piece: svelata la vera identità di Orso Bartholomew

One Piece dopo la conclusione dell’arco di Wano ha dato il via al suo ultimo arco narrativo e le acque stanno per agitarsi.

Negli ultimi capitoli del manga ricordiamo che la ciurma dei Cappelli di Paglia si è imbattuta in acque agitate e pericolose. In questa occasione hanno salvato Jewelry Bonney che si è ritrovata separata dalla sua ciurma.

La causa era uno squalo robot guidato da un individuo che si è presentato davanti a tutti con il nome di Vegapunk. L’impatto provocato dallo squalo dopo che Rufy aveva salvato Bonney è stato talmente intenso da separare i componenti della ciurma.

Con la pubblicazione del capitolo 1062 di One Piece si scoprono ulteriori novità interessanti legate alla verità dietro l’identità di Vegapunk e anche a quella di un personaggio molto legato allo scienziato. Stiamo parlando di Bartholomeow Kuma e del legame con Bonney.

Quando la piratessa appartenete alla peggiori delle generazioni parla con Jinbe, Rufy e Chopper delle ragioni che la portano sull’isola di Egghead, si scopre che era già stata lì.

Aggiunge poi che ha un conto in sospeso con Vegapunk e che in base alle sue risposte potrebbe anche ucciderlo. Tutto questo perché lo scienziato in passato aveva trasformato suo padre in un robot. Di conseguenza aveva dimenticato tutto di sé e delle persone a lui a cuore.

È in quel momento che si vede il volto di Orso Bartholomew dunque si scopre che tra il cyborg e Bonney c’è un legame molto stretto.

I misteri sono ancora più fitti e man mano la situazione diventerà sempre più incandescente dato che non c’è solo Bonney sulle tracce di Vegapunk. Anche il CP0, guidato da Lucci, intende rintracciarlo per poterlo eliminare insieme ai suoi sei satelliti.

One Piece sta percorrendo il suo ultimo arco narrativo finale ma ci sono ancora tanti appuntamenti per gli appassionati della serie. Di fatto il 1° dicembre in tutte le sale italiane debutterà il lungometraggio One Piece Film: Red.