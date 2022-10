Justice League vs La Legione dei Super-Eroi 1 | Recensione del crossover di Bendis

Tobia Brunello 2022-10-10T19:30:34+02:00 Autori: Brian Michael Bendis, Scott Godlewksi Formato: 17X26, 48pp., S., colori Prezzo: € 5,00 Casa Editrice: Panini Comics Provenienza: USA Data di pubblicazione: 22/09/2022

Brian Michael Bendis è stato sicuramente uno degli autori di comics più importanti dei primi anni 2000, anche con la sua gestione degli Avengers alla Marvel, ma la sua esperienza in casa DC con Justice League e Legione dei Super-Eroi non è stata certamente allo stesso livello, per impatto e risposta del pubblico.

Alla vigilia di Dark Crisis e dell’abbandono da parte di Bendis della serie regolare della Justice League, esce questa miniserie crossover con la Legione dei Super-Eroi, l’altro grande supergruppo di cui ha scritto le gesta negli ultimi tempi.

La minaccia alla base vicenda raccontata da Bendis prende origine nel futuro della Legione ma si ripercuote anche nel presente della Justice League, collegandosi alla Grande Oscurità già alla base di uno storico ciclo di storie della Legione e che sarà anche al centro di Dark Crisis.

In primo piano la Lanterna d’Oro, ovvero il legionario Kala Lour, che appare centrale nella vicenda e che si ritrova disperso nel passato, mentre la Justice League viaggia nel futuro della Legione. Bendis, come suo solito, fa dialogare i personaggi in continuazione, sfruttando in particolare il punto di vista di una novellina come Naomi per veicolare lo stupore e l’eccezionalità del viaggio nel tempo.

“We have a gigantic thousand year space opera spectacle to share with you. This is the story of the Gold Lantern saga!”—@BRIANMBENDIS JUSTICE LEAGUE VS. LEGION OF SUPER-HEROES by Bendis and @scottygod begins January 11! Preorder at your local comic shop by this Sunday. pic.twitter.com/CpzO0sBQfK — DC Nation (@thedcnation) December 3, 2021

Nei primi due capitoli in realtà la trama procede molto a rilento, dato che la scena è occupata maggiormente dai vari scambi di battute tra i personaggi che dovrebbero dare informazioni utili a capire il contesto della vicenda, oltre che dai flashback che raccontano la storia della Lanterna d’Oro.

Purtroppo i disegni di Scott Godlewski fanno fatica, nelle scene più affollate, a seguire il flusso dei dialoghi di Bendis, e rendono la lettura difficoltosa in certi punti perché non si capisce bene, con tutti i personaggi presenti in scena, chi sta parlando a chi e a cosa si riferiscono certe risposte, che magari arrivano in vignette successive alla domanda. Anche le sequenze d’azione non sono chiarissime: per esempio nel primo “attacco” dell’Oscurità i dialoghi sembrano anticipare quello che viene rappresentato.

Inoltre per chi non conosce i vari personaggi della Legione dei Super-Eroi, è davvero difficile identificare molti degli eroi presenti: spesso vengono introdotti da una sorta di cartellino fluttuante, ma in molti casi è piccolissimo e praticamente impossibile da leggere. Bendis inoltre è sempre molto bravo a tratteggiare il carattere dei personaggi con poche linee di dialogo, ma nonostante riesca perfettamente nell’intento con il cast della Justice League, tra i Legionari solo due-tre personaggi risaltano, e anzi molte battute di quelli lasciati sullo sfondo suonano “stonate” senza ulteriore approfondimento.

Tuttavia questi primi due capitoli della miniserie (che verrà interamente raccolta in tre numeri di DC Crossover, dal 21 al 23) fanno un buon lavoro nel presentare la minaccia incombente della Grande Oscurità e nel creare il mistero attorno al ruolo della Lanterna d’Oro e al fenomeno spazio-temporale che si è venuto a creare. Per i fan della Legione dei Supereroi rischia però di essere deludente, dato il ruolo di secondo piano dato ai legionari a favore dei membri della Justice League. Viceversa però la vicenda non appare così rilevante nell’economia delle storie della Justice League, in particolare in un periodo in cui si viaggia verso Dark Crisis con storie come Justice League Incarnate che hanno un peso specifico ben diverso.