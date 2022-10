Dragon Ball Super: Super Hero ha introdotto la nuova trasformazione Orange Piccolo, volta a dare nuova linfa a uno dei personaggi più apprezzati di sempre. Nella pellicola è presente anche Broly, e non facendo spoiler diciamo che anch’esso è stato presentato in una nuova statua.

S.H. Figuarts produce da tempo del materiale riguardante il franchise e ora durante il New York Comic Con arrivano delle bellissime sorprese. La casa di produzione tramite il suo stand ha condiviso anche alcune foto dei nuovi prodotti, visionabili in calce a queste righe:

Orange Piccolo & Broly (Super Hero) S.H Figuarts revealed! Gohan Beast to be revealed soon. pic.twitter.com/KRQmcZDgtg

— Hype (@DbsHype) October 6, 2022