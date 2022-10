Dragon Ball Xenoverse 2 aggiunge due nuovi personaggi nel DLC

Dragon Ball Xenoverse 2 sull’onda del film Dragon Ball Super: Super Hero aggiunge altri due personaggi al DLC di prossima uscita, che sono appunto Gamma 2 (intanto che Gamma 1 era già stato annunciato) e Gohan, sempre nella versione tratta dal nuovo lungometraggio.

In calce potete vedere il video pubblicato su Twitter dalla stessa Bandai, mentre noi riportiamo il tutto tramite Nintendo Life. La clip è abbastanza esaustiva, e mostra questi due personaggi all’attivo in alcuni spettacolari combattimenti.

Coming this fall, get ready to blast off into the world of Dragon Ball Super: SUPER HERO with the new “Hero of Justice” Pack Set in #DBXV2.

Joining Gamma 2 in DLC Pack 1, comes the powerful Gamma 1 AND Gohan (DBS Super Hero)! pic.twitter.com/kqQxTXVHPI

