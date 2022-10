Gundam: The Witch From Mercury ha una "love story" LGBTQ

Gundam: The Witch From Mercury è la nuova serie del franchise con una protagonista femminile per la prima nella storia del brand e ora finalmente è iniziata e fin da subito rivela una “love story” LGBTQ.

Quindi, nonostante sia stata inserita la prima protagonista donna, nell’anime arriva anche la prima coppia lesbica, proprio come carpiamo dal primo episodio quando Suletta si è ritrovata con un’altra donna di nome Miorine in una scena che sancisce la bellissima storia d’amore.

Successivamente nella prima puntata avvengono alcune vicende che attestano il tutto, ma noi ovviamente non vogliamo anticiparvi nulla e lasciamo qualche frame gentilmente offerti tramite Twitter. Intanto abbiamo riportato tutto tramite CB:

apa apa apa 🥵🥵🥵 O sea que dejó de ser implícitamente gay?! — Oriona Aerial エアリアル (@Oriona_cazadorx) October 2, 2022

L’anime quindi sta attirando molta attenzione su di se per via delle ultime vicende, visto anche il cambio di rotta che ha inserito al centro delle vicende come protagonista, una figura femminile, così da donare al franchise nuova linfa vitale e nuove vicende.

Anche la nuova serie animata di Gundam farà parte dell’incredibile lista di anime in uscita in questo mese di ottobre. Infatti il periodo autunnale mostrerà al pubblico Spy x Family, Bleach, Mob Psycho 3, Chainsaw Man e davvero tanti altri, regalando agli appassionati un post-estate molto ricco.

L’anime è imminente e a breve uscirà ufficialmente in Giappone. Un post su Twitter di MyAnimeList però accenna a un dettaglio importante per questo nuovo capitolo di Gundam: The Witch From Mercury, confermando che sarà diviso in due split core, quindi ufficialmente in due parti, probabilmente con una lunga pausa tra l’una e l’altra.

Gundam: The Witch From Mercury sarà quindi diviso in due parti ma al momento non abbiamo dettagli ulteriori al riguardo e non sappiamo quanti episodi saranno pubblicati durante la prima parte, ma sappiamo che la seconda parte dovrebbe arrivare nel mese di aprile.

Il nuovo anime di Gundam arriverà con una prima manciata di episodi nel mese di ottobre insieme a tanti altri anime, e al momento la seconda parte è confermata per il mese di aprile, anche se tutto ovviamente può variare insieme a tante altre cose.

