One Piece è diventato talmente virale da essere citato anche dal Ministero della Difesa ucraino. Nello specifico viene citata una frase del manga con la dicitura “Monkey D. Luffy” anche se la frase è in realtà di Zoro, ma andiamo con ordine.

Sul famoso social media purtroppo l’Ucraina ha aggiornato il mondo interno sulle perdite subite al riguardo della guerra contro la Russia, citando come accennato la frase che potete vedere e leggere in calce, anticipando che esiste un errore sul chi cita la frase e la parafrasi della medesima:

“Il potere non è determinato dalle tue dimensioni. ma dalle dimensioni del tuo cuore e dei tuoi sogni!”.

In calce vi mostriamo il tragico post che attesta tutte le vittime fatte dall’inizio della guerra per mano della Russia, confermando una situazione davvero drammatica e insostenibile per l’Ucraina e anche il resto del mondo:

“Power isn’t determined by your size, but the size of your heart and dreams!”

Monkey D. Luffy

Total combat losses of the enemy from Feb 24 to Sep 30: pic.twitter.com/wteS5Sng90

— Defense of Ukraine (@DefenceU) September 30, 2022