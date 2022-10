One Piece: la verità sui Frutti del Diavolo potrebbe essere svelata a breve!

One Piece tra i tanti misteri legati alla Grand Line ha all’attivo sicuramente quello riguardante i Frutti del Diavolo, uno dei motivi per cui ancora oggi tantissimi appassionati sviluppano teorie e congetture al riguardo.

Stando a quanto visto nella saga di Wano, qualcosa potrebbe smuoversi dato che abbiamo avuto notizie chiave sul frutto dello stesso protagonista Luffy. A incrementare questa ipotesi è lo stesso Oda durante vecchia intervista pubblicata a proposito del franchise in una sezione domande/risposte nel manga.

La foto con la dichiarazione è stata “riesumata” a proposito del ritorno di Vegapunk dopo un tasso longevo di tempo, e come sappiamo questo personaggio è molto legato al mistero inerente ai Frutti del Diavolo.

Stando a un vecchio numero del manga durante la classica parentesi SBS, ovvero la sezione dove Oda risponde alle domande del pubblico, è apparsa una domanda di un appassionato al riguardo del frutto di Luffy e il mangaka ha risposto che la “rivelazione a questa domanda sarebbe avvenuta quando un certo scienziato sarebbe riapparso”.

Successivamente il sensei ha aggiunto: “Per altri dettagli su questo dovrete aspettare che un certo scienziato entri d nuovo in scena per spiegare nel dettaglio cosa sono i Frutti del Diavolo”.

Con il ritorno del Dr. Vegapunk all’interno del manga è anche ovvio che il pubblico faccia girare questa vecchia domanda, visionabile in calce, visto che il mistero dietro questi frutti è ancora avvolto in una nube poco chiara e stando alla valenza di Vegapunk al riguardo molto probabilmente siamo vicini a una dichiarazione importante.

Oda mentioned in Vol. 48's SBS that whenever a "certain professor" would appear in the story, the truth of Devil Fruits would be revealed. Considering Vegapunk was said to have understood the truth of Devil Fruits, it is highly likely we might find out in this arc!! pic.twitter.com/XGVzcEEWBo

