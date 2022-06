One Piece: svelata la data di uscita ufficiale dell’inizio dell’arco finale

Come ormai abbiamo tutti appreso, One Piece sta per entrare nel suo arco narrativo finale. Eiichiro Oda si fermerà per almeno un mese in modo tale da poter riorganizzare le idee e organizzare l’ultimo arco narrativo.

L’insider newworlartur, che si occupa da sempre di aggiornare il fandom di Cappello di Paglia, ha condiviso sulla sua pagina Twitter la data ufficiale dell’inizio della saga finale del manga.

Di seguito è possibile scoprire quanto appena riportato:

BREAKING NEWS: The Final Saga of One Piece will officially begin on July 25th with Chapter 1054 pic.twitter.com/2JYr4tuE0m — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) June 8, 2022

Quindi la saga finale di One Piece comincerà a partire dal 25 luglio con il capitolo 1054.

La reazione degli appassionati è carica di stupore e incredulità, molto probabilmente perché dopo così tanti anni sembrava impossibile che questo momento sarebbe arrivato, ma ora bisogna affrontare la realtà.

Al momento non sappiamo quanto potrà durare l’arco finale, ma possiamo immaginare che non sarà brevissimo.

Proprio parlando di longevità degli archi narrativi, quello di Wano Country è il più lungo in assoluto.

Si tratta del trentunesimo arco narrativo della serie e il quarto della Saga dei Quattro Imperatori, continuando dal Levely Arc. Vengono alla luce la storia di Kozuki Oden e i suoi legami con Wano Country, Barbabianca e Gol D. Roger.

Di conseguenza l’Alleanza attacca Onigashima per abbattere le forze alleate di Kaido e Big Mom. Il tutto accade mentre le alleanze si spostano su tutti i lati dell’assedio.

Le fasi della guerra di Wano sono tante e la più importante è sicuramente quella dello scontro da Rufy e Kaido. Dopo diverse fasi in cui l’imperatore ne esce sempre vincitore, Rufy risveglia il Gear Fifth che lo porta al livello di Kaido. Questo ha determinato la sconfitta del nemico che ha messo in ginocchio il paese.

One Piece adesso si prenderà però una pausa per dare spazio al rush finale che ci porterà a scoprire se Rufy diventerà il Re dei Pirati e se troverà lo One Piece.

Inoltre One Piece a partire dal 6 agosto 2022 debutterà in tutti i cinema giapponesi con il nuovo lungometraggio One Piece Film: Red.

In merito al film riportiamo un aggiornamento condiviso dall’insider shonenleaks sulla sua pagina Twitter.

Viene condiviso che nel prossimo numero di Weekly Shonen Jump, il 29, One Piece sarà nella cover del nuovo numero e riguarderà proprio il film. Presenterà anche una pagina a colori.