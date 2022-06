One Piece – Live Action: la serie Netflix sembra già un successo

Non è un segreto che Hollywood non abbia mai prodotto dei live-action decenti, questo è acclarato. Dal cinema alla televisione, il medium ha faticato a trovare una vera strada nell’intrattenimento live-action, ma questo non impedisce a Hollywood di provarci e sfornare opere sempre migliori.

Netflix ha investito ingenti risorse nella sua trasposizione di One Piece, con la benedizione di Eiichiro Oda, e il primo sguardo approfondito fa sperare i fan che Luffy possa interrompere la striscia negativa che attanaglia da anni queste trasposizioni.

Come potete vedere qui sotto, oggi Netflix ha scatenato il fandom con l’aiuto della sua annuale Geeked Week. L’evento ha portato tonnellate di notizie sulle serie originali del servizio, da The Sandman a Warrior Nun.

La serie Netflix ispirata all’opera di Oda ha mostrato un impressionante dietro le quinte del suo set e i netizen sono rimasti impressionati.

Dagli enormi set alle ultime rivelazioni sul casting, One Piece si sta prendendo il tempo necessario per curare tutti i dettagli. Gli adattamenti di anime hanno una reputazione notoriamente dubbia a Hollywood, ma Netflix non ha lasciato che questo fermasse il suo team di One Piece.

Anche i fan più riluttanti non possono negare quanto One Piece sia impressionante finora. E se la troupe dello show riuscirà a scrivere bene, Netflix avrà sicuramente un altro successo tra le mani.

Promosso a pieni voti

They did a great job. The environment they are creating really makes you want to go on an adventure as a pirate too 😝 https://t.co/J30gMHismy — 🌺Jami ᵘʷᵘ🌸✨ジャミ (@JamiUwUs) June 6, 2022

Finora tutto bene

While my biggest concerns for this show are the writing and characterization, I can confidently say the cast and sets are absolutely on point and I'm hopeful that the script is as good as the visuals. https://t.co/1VMnSaYItB — Jean's Corner (@LittleBitofJean) June 6, 2022

Basta guardarlo!

Seeing how big and gorgeous and the level of detail the baratie has makes me so emotional because zeff and sanji built it together from the ground and saw it grow and turn into such a beautiful thing and what it means to them and how it represents their relationship im just 😢 https://t.co/HKJT7q2L90 — Diell 🦦 | STORE OPEN (@suncIown) June 6, 2022

Controllo e controllo

alright, from a production perspective, Netflix One Piece seems pretty impressive so far https://t.co/9AKNAYxXqk — ❤️‍🔥𝙒𝙖𝙛𝙛𝙡𝙚𝙨🧇 (@MON0EYE) June 6, 2022

L’orgoglio non basta

So proud of them, no matter how the adaptation is going to be I'm grateful I'll be able to see the staggering world of onepiece in this medium. Excited for the soundtracks as well. https://t.co/2KFXfrBSyt — benio (@IIXXI200III) June 6, 2022

A proposito del prossimo lungometraggio dedicato alla saga:

One Piece: Red nel corso di questi ultimi mesi, ha giocato silenziosamente le sue carte, lasciando il pubblico in una meravigliosa nube di incertezze e mistero. Il nuovo film tratto dalla saga partorita da Eiichiro Oda, si prospetta essere uno dei più completi e interessanti in assoluto.

Tra i personaggi centrali della storia, troviamo sicuramente Shanks il Rosso, uno dei 4 Imperatori, il mentore che ha donato a Rufy la grinta necessaria per intraprendere il suo infinito viaggio.

Fortunatamente avremo il film anche in Italia, e ovviamente anche i fan del nostro Paese non vedono l’ora di conoscere altre novità.

Non ci resta che attendere la data di uscita e le modalità di distribuzione nel nostro Paese.

Goro Taniguchi, regista noto per Code Geass e Planetes, dirige One Piece Film Red su sceneggiatura di Tsutomu Kuroiwa (One Piece Film Gold) presso Toei Animation.

Goro Taniguchi è stato il primo a occuparsi di una versione anime di One Piece: ha infatti diretto l’OVA One Piece: Taose! Kaizoku Ganzack, uscito il 26 Luglio 1998 e animato da Production I.G.

Il maestro Oda è produttore esecutivo del film.

L’uscita nei cinema del Giappone è prevista per il 6 Agosto 2022.