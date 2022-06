Tra le uscite manga Star Comics del 08 Giugno 2022 si segnala l’esordio di Run Away With Me, Girl e di The Decagon House Murders, di cui abbiamo già parlato approfonditamente.

ARIADNE IN THE BLUE SKY n. 13

di Norihiro Yagi

di Norihiro Yagi

Il gruppetto di Lacyl, confrontandosi faccia a faccia con il temibile Gladius dalle braccia rosse, si trova di fronte a una grossa sorpresa. Leana, le città volanti, i segreti di questo mondo… Quando il passato sconosciuto di Leana viene a galla, quale sarà la reazione di Lacyl? Inoltre, tra le città volanti scoppia un conflitto strettamente legato alla terraferma… Il viaggio di Lacyl e Leana si avvia verso un nuovo capitolo!

BAKEMONOGATARI – MONSTER TALE n. 13

di Nisioisin , Oh! Great

TRATTO DALL’ACCLAMATA SERIE DI LIGHT NOVEL FIRMATE DA NISIOISIN E SUPERBAMENTE DISEGNATO DALL’ABILE MANO DI OH! GREAT!

Dopo aver respinto i tre cacciatori di vampiri che cercavano Kiss-Shot, Koyomi è riuscito a far sì che la vampira tornasse completamente in vita e ora è giunto il momento che lui stesso torni a essere “una persona”. Tuttavia, si rende conto di aver commesso un gravissimo errore…

DARLING IN THE FRANXX n. 5

di Code:000 , Kentaro Yabuki

Sono entrati in contatto con i segreti del mondo, hanno sperimentato un bacio al mare… e ora nei rapporti tra Hiro e i suoi compagni iniziano a verificarsi piccoli cambiamenti. Nel mentre, durante un combattimento, Ichigo viene imprigionata all’interno di uno Stridiosauro!

La versione di Darling in the Franxx di Kentaro Yabuki, che sviluppa una storia diversa da quella dell’anime, arriva al suo quinto volume, ricco di immagini sexy, magnifici bozzetti e pin-up a colori!

FAIRY TAIL NEW EDITION n. 58

di Hiro Mashima

Ricorrendo a Universe One, Irene ha riassemblato la geografia del territorio e ha trasferito Zeref vicino a Fairy Heart. Mavis è stata fatta prigioniera, ma ecco che la voce di una “fata del principio” raggiunge i maghi di Fairy Tail e li guida verso la gilda… Peccato che ad attenderli ci siano un mare di soldati e gli Spriggan 12 di nuovo riuniti!

IL DURO LAVORO DI MUSUBU n. 4

di Taishi Mori

Ora che Sagami le ha confessato ciò che prova, Musubu si rende conto di cominciare a pensare a lui in modo diverso… Ma cosa significa davvero “innamorarsi di qualcuno”?

MAO n. 10

di Rumiko Takahashi

di Rumiko Takahashi

Nonostante sia stata costretta a subire atroci crudeltà, Yurako ha continuato ad amare Mao. Di fronte a tale sentimento, ma anche a un’infinita tristezza, Nanoka rimane turbata… Dopo essere stata coinvolta nelle dubbie attività del clan Goko così a lungo, cos’è che Yurako, ora, desidera veramente?

RUN AWAY WITH ME, GIRL n. 1

di Battan

C’è una persona che Momo Makimura non riesce a dimenticare: Midori, la stupenda ragazza con la quale usciva mentre entrambe frequentavano il liceo. Scambiarsi lettere d’amore in segreto, fare la manicure insieme… Quel rapporto che sembrava sarebbe durato per sempre finisce all’improvviso quando Midori, il giorno del diploma, se ne esce con la frase: “La prima che trova un fidanzato, vince!”. Makimura è intrappolata nel ricordo di questa relazione finita, ma un giorno rivede l’ex compagna e…

Si apre il sipario sulla storia di due ragazze che, dopo un legame adolescenziale interrotto, si incontrano di nuovo per rivivere una tenera ed esplosiva storia d’amore!

THE DECAGON HOUSE MURDERS n. 1

di Hiro Kiyohara , Yukito Ayatsuji

Sette studenti del circolo del giallo dell’università K si recano nel bizzarro edificio a forma decagonale che sorge su un’isola deserta. Seiji Nakamura, ovvero l’uomo che lo ha progettato, ha perso la vita in un incendio sei mesi prima, in circostanze misteriose. Intanto, sulla terraferma, Akira Kawaminami riceve una lettera firmata proprio da quest’ultimo, ormai da tutti considerato morto. Mentre indaga su questo mistero, s’imbatte in un uomo di nome Shimada…

Ha inizio, su Point Break, una terrificante storia di delitti sospesa fra due mondi!