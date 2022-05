Star Comics: le novità manga di Luglio 2022

Andiamo a vedere quali sono le novità che Star Comics propone in ambito manga a partire da Luglio 2022.

Si segnala la nuova edizione di Sanctuary, oltre all’esordio di Sweet Home, il webcomic coreano adattato in una serie di Netflix.

Di seguito ecco, come riportato sul sito della casa editrice, tutte le novità in uscita nel mese di Luglio 2022, ricordandovi anche e i vari annunci fatti al Napoli Comicon.

29 GIUGNO

DRAGON BALL Z THE MOVIE – IL SUPER SAIYAN DELLA LEGGENDA

ANIME COMICS

Akira Toriyama

12,8×18, B, col., 144 pp, con sovracoperta, € 6,90

LE ORIGINI DEL SUPER SAYAN DELLA LEGGENDA, PER LA PRIMA VOLTA A FUMETTI!

Ecco a voi l’anime comics, interamente a colori, del popolare lungometraggio uscito nelle sale giapponesi nel 1993! Broly, il potentissimo Super Saiyan della leggenda, fa qui la sua prima apparizione: non perdetevi la grandiosa, incandescente battaglia tra Super Saiyan sul Nuovo Pianeta Vegeta!

DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA I SEGNALI DEL VENTO – ROMANZO

Koyoharu Gotouge, Aya Yajima

14,5×21, B, b/n, 160 pp, con alette, con mini poster, € 15,00

Quand’era un ragazzino, Sanemi incontrò Masachika Kumeno, utilizzatore della Respirazione del Vento, che lo introdusse nella Squadra Ammazza Demoni. Divisi tra amicizia e rivalità, i due ragazzi puntavano a diventare delle Colonne, ma un giorno venne loro ordinato di andare in missione… In seguito al grandissimo successo della serie Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba, ecco a voi una nuova raccolta di cinque racconti incentrati sul segreto della nascita della Colonna del Vento Sanemi Shinazugawa e su tanti altri personaggi!

13 LUGLIO

vol. 1 di 6 | MUST 129

Sho Fumimura, Ryoichi Ikegami

15×21, B, b/n, 464 pp, con sovraccoperta, € 15,00

A GRANDE RICHIESTA, RITORNA UN MANGA-CULTO FIRMATO DA DUE AUTENTICI MAESTRI

Torna finalmente sugli scaffali il leggendario manga culto dei maestri Fumimura e Ikegami, che racconta una vicenda mozzafiato in cui malavita e politica si intrecciano e stringono un oscuro patto d’alleanza!

20 LUGLIO

SWEET HOME vol. 1

Carnby Kim, Youngchan Hwang

15×21, B, colore, 320 pp, con alette, € 12,90

CLAUSTROFOBICO, INCALZANTE, AGGHIACCIANTE! LA SECONDA STAGIONE DEL LIVE ACTION È GIÀ IN PRODUZIONE

Arriva finalmente in Italia il celebre webcomic coreano che ha ispirato l’omonima serie Netflix Originals! L’edizione, con volumi di grande formato tutti a colori, vi permetterà di immergervi completamente in questo terrificante gioco di sopravvivenza in cui ogni energia va canalizzata verso un unico scopo: restare umani!