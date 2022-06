The Decagon House Murders: Star Comics annuncia l’arrivo in Italia

Come riporta direttamente la pagina Facebook ufficiale della casa editrice italiana Star Comics, arriva in Italia The Decagon House Murders.

Precisamente sarà disponibile il primo volume a partire dall’8 giugno. Di seguito ne riportiamo l’annuncio:

Coloro che sono gli autori di questo manga che presto arriverà nelle fumetterie italiane sono Yukito Ayatsuji e Hiro Kiyohara. Sono già conosciuti per avere realizzato il celebre e apprezzato Another.

Parliamo di un manga con tutte le caratteristiche di un giallo. Quindi ci si può aspettare una storia piena di mistero e delitti. Aggiungiamo anche che è tratto tratto dall’omonimo romanzo di Yukito Ayatsuji. Visto il genere si rifà anche un po’ ai classici di Agatha Christie.

Riportiamo anche la storia di The Decagon House Murders sarà raccolta in 5 volumi. Il primo volume, lo ripetiamo, sarà disponibile dall’8 giugno. È tuttavia possibile aggiungerlo alla lista dei desideri in attesa della sua uscita, direttamente sul sito di Star Comics cliccando qui.

Oppure lo si può preordinare seguendo questo link, su amazon. Il prezzo del volume sarà di 6,90€.

The Decagon House Murders: il manga

Questo manga racconta una vicenda oscura che spinge il lettore a investigare di persona e a chiedersi chi c’è dietro questo giallo apparentemente impossibile da risolvere.

Tutti i numerosi personaggi si distinguono nitidamente per personalità e caratteristiche fisiche. Delitto dopo delitto il lettore è spinto ad avere dubbi su ognuno di questi.

Infatti sospettare l’uno dell’altro è inevitabile, quando gli assassini avvengono in un luogo disabitato e lontano dal resto del mondo.

Qual è la sinossi e chi sono i protagonisti?