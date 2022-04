Dragon Ball: Mitsytoshi Shimabukuro ridisegna la cover del volume 19

Dragon Ball ha accompagnato tantissime generazioni di appassionati senza fare distinzioni. Molti si sono appassionati alla serie di Toriyama durante l’infanzia, altri durante l’adolescenza, tuttavia questo processo non accenna a smettere.

Molti di quei bambini o ragazzini amanti delle avventure di Goku hanno poi deciso di creare loro stessi un manga sulla base dell’influenza di Dragon Ball. Akira Toriyama non si occupa più della realizzazione dei disegni del manga e dei manga in generale.

Dragon Ball però, è ancora al massimo dei suoi anni, con Toyotaro che si occupa della realizzazione dei disegni di Dragon Ball Super.

Jump ha deciso tempo fa di celebrare i 40 anni della serie più famosa del mondo. Questa celebrazione consiste nel coinvolgere tutti i mangaka che ogni mese disegneranno a scelta, seguendo il loro stile, una delle 42 cover della serie fino a novembre del 2014.

Oggi annunciamo che l’insider WSJ_manga ha pubblicato sulla sua pagina Twitter la cover 19 di Dragon Ball, disegnata da Mitsutoshi Shimabukuro, noto per aver realizzato il manga Toriko.

Di seguito è possibile vedere il risultato finale:

DRAGON BALL Volume 19 by Mitsutoshi Shimabukuro (TORIKO, BUILD KING).

This is part of the DRAGON BALL Super Gallery Project to commemorate the 40th Anniversary of the series. Every month, different mangaka will redesign one of the 42 covers of the series until November 2024. pic.twitter.com/lQsj9gy5Eq

