Dragon Ball: guarda Goku contro Super Bu nello stile Ukiyo-e

La battaglia tra i Guerrieri Z e Majin Bu è stato uno dei più grandi scontri avvenuti nella serie Dragon Ball Z. Questa lotta per la difesa e la salvezza dell’universo ha visto Goku sbloccare il Super Saiyan 3 per la prima volta.

Ricordiamo che Kid Bu dopo la sconfitta per mano di Goku, ritorna nella reincarnazione del giovane guerriero noto come Ub.

Nella nuova serie del franchise disegnata da Toyotaro non c’è Kid Bu nella sua incarnazione malvagia. Tuttavia ci ha dato maggiori informazioni sul potere che risiedeva all’interno del nemico con il Moro Arc che rivelava che Majin Bu avrebbe potuto avere il Ki divino nel suo corpo.

Considerando quanto danno Bu ha saputo incassare combattendo quasi tutti i Guerrieri Z e spazzandolo via, questo non dovrebbe certo sorprendere.

Mentre il Moro Arc deve ancora essere adattato nella serie anime, i fan stanno incrociando le dita sul fatto che l’arrivo del prossimo film della serie, Super Hero, potrebbe suggerire il ritorno.

L’artista Justin96636 ha condiviso sulla propria pagina Twitter questa impressionante rivisitazione del combattimento di Goku e Bu in pieno stile Ukiyo-e.

Il Saiyan viene mostrato ancora una volta nella forma del Super Saiyan 3 per combattere uno dei più grandi cattivi della serie Shonen. Parliamo di Super Bu.

Chien art work:Dragon ball Ukiyoe style pic.twitter.com/mNbhVBhZGa — 簡志剛 (@Justin96636) April 19, 2022

Attualmente, nel manga di Dragon Ball Super, Goku sta tentando di abbattere il membro della famiglia criminale Heeter noto come Gas, con suo padre Bardack che riesce a farlo mentre era ancora vivo. Con la trasformazione scelta da Goku a questo punto in Ultra Istinto, il Super Saiyan 3 compare in Super come una volta durante gli eventi di Dragon Ball Z e l’arrivo di Majin Bu sulla scena.

Dragon Ball: il manga

Ricordiamo che si tratta di un manga scritto e disegnato da Akira Toriyama. Serializzato originariamente sulla rivista Weekly Shōnen Jump dal 1984 al 1995, i singoli capitoli sono stati poi raccolti in quarantadue volumi tankōbon, pubblicati dal 1985 al 1995 da Shūeisha.

Toei Animation ha poi adattato il manga in due serie anime: Dragon Ball e Dragon Ball Z, trasmesse in Giappone dal 1986 al 1996.

Inoltre la Toei ha realizzato venti film cinematografici e tre special televisivi, oltre al sequel Dragon Ball GT e al midquel Dragon Ball Super.

I diritti per un adattamento in italiano sono stati rilevati da Star Comics, che ne ha pubblicato una prima edizione in sessantadue volumi dal 1995 al 1997.