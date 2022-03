Dragon Ball Super anticipa uno sguardo al passato di Bardack

Dragon Ball Super dà un’occhiata più approfondita al passato di Bardack nel prossimo capitolo del manga!

L’arco narrativo di Granolah the Survivor, ha raggiunto il suo apice con i suoi ultimi capitoli. Questi vedono Goku combattere contro Gas da solo mentre cerca di trovare in qualche modo un percorso verso la vittoria.

Ci sono molti misteri su cosa accadrà nel combattimento in corso. Tuttavia ce ce ne sono molti altri circa il combattimento di Gas con un’altra figura importante in passato.

Dopo la prima introduzione nell’arco narrativo nei capitoli precedenti, ci sono ancora molte lacune nel ruolo di Bardack nel passato di Granolah e Gas.

Si dice che Bardack e Gas abbiano combattuto in passato dopo il salvataggio di Granolah da parte di Bardack durante la distruzione di Cereal. Non è ancora stato rivelato come Bardack sia stato in grado di ottenere la vittoria qui.

Allo stesso tempo, Gas ha avuto dei flashback su questa lotta poiché da allora sembra esserne stato influenzato.

Sembra che finalmente sapremo di più sulla lotta tra i due con il prossimo capitolo di Dragon Ball Super.

Questo si intitolerà “Bardock vs. Gas” e si spera di vedere la loro lotta svolgersi per intero.

#dbspoilers The roughs are out for DBS ch.82, “Bardock vs Gas”. Goku teleports all over the place as he battles Gas, locking in familiar ki such as the Galactic Patrol mooks and the U6 tournament personnel. Gas is not amused. https://t.co/g7EGeI2fT2 pic.twitter.com/ZPozHIVh2Z — Todd Blankenship (@Herms98) March 12, 2022

Sono state sollevate molte domande sulla natura del potere di Bardack dal passato. Viene rivelato che Gas aveva abbastanza potere per rivaleggiare persino con Freezer.

Questo prima che desiderasse essere il più forte dell’universo, e prima di poter vedere l’intera portata del suo potere risvegliato scatenato nei capitoli precedenti.

Se ha avuto anche solo un po’ di questo potere nella lotta contro Bardack, non solo si chiede come Bardack sia stato in grado di battere Gas, ma lo ha battuto nella misura in cui Gas porta ancora il peso di quella perdita in modo significativo al Oggi.