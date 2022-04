One Piece: Red - Un first look al Character design dei nuovi personaggi: Uta e Gordon

One Piece: Red – Un first look al Character design dei nuovi personaggi: Uta e Gordon

Toei Animation ha finalmente rilasciato sui suoi canali ufficiali il trailer del tanto atteso One Piece: Red, il lungometraggio in uscita il 6 agosto che vede Shanks il Rosso come uno dei personaggi principali.

In Italia invece, uscirà nelle sale in una data successiva grazie ad Anime Factory. Una delle sorprese più importanti rilasciate dal teaser e che l’imperatore ha una figlia di nome Uta.

Uta insieme al padre sarà una delle figure centrali del film. Questo personaggio nel corso dei mesi è sempre apparso sul materiale promozionale, ma la sua identità è sempre rimasta segreta fino a questo esatto momento.

Successivamente al trailer il design del personaggio è stato mostrato in maniera più approfondita, in diverse pose, insieme ad un altro personaggio, ovvero Gordon, anch’esso mostrato brevemente nel trailer discusso in questa sede.

Gordon, così come Uta, viene mostrato in questo materiale promozionale in diverse pose, così da far analizzare il suo design agli appassionati più minuziosi e precisi.

Voi cosa ne pensate?

A proposito del prossimo lungometraggio dedicato alla saga:

One Piece: Red nel corso di questi ultimi mesi, ha giocato silenziosamente le sue carte, lasciando il pubblico in una meravigliosa nube di incertezze e mistero. Il nuovo film tratto dalla saga partorita da Eiichiro Oda, si prospetta essere uno dei più completi e interessanti in assoluto.

Tra i personaggi centrali della storia, troviamo sicuramente Shanks il Rosso, uno dei 4 Imperatori, il mentore che ha donato a Rufy la grinta necessaria per intraprendere il suo infinito viaggio.

Fortunatamente avremo il film anche in Italia, e ovviamente anche i fan del nostro Paese non vedono l’ora di conoscere altre novità.

Non ci resta che attendere la data di uscita e le modalità di distribuzione nel nostro Paese.

Goro Taniguchi, regista noto per Code Geass e Planetes, dirige One Piece Film Red su sceneggiatura di Tsutomu Kuroiwa (One Piece Film Gold) presso Toei Animation.

Goro Taniguchi è stato il primo a occuparsi di una versione anime di One Piece: ha infatti diretto l’OVA One Piece: Taose! Kaizoku Ganzack, uscito il 26 Luglio 1998 e animato da Production I.G.

Il maestro Oda è produttore esecutivo del film.

L’uscita nei cinema del Giappone è prevista per il 6 Agosto 2022.