My Hero Academia: Horikoshi lancia un indizio sul prossimo manga

Sarà un giorno triste quando Weekly Shonen Jump rilascerà il capitolo finale di My Hero Academia e il creatore Kohei Horikoshi ha affermato che la storia stessa ha circa un anno di storie prima che i fan dicano addio a Deku e ai suoi amici.

Sembra che Horikoshi stia accennando a cosa farà dopo nel mondo dei manga e quale genere sta cercando di affrontare, il che potrebbe sorprendere coloro che hanno seguito la sua epopea di supereroi.

Nell’ultimo numero di Shonen Jump, Horikoshi ha detto questo riguardo quello che vuole disegnare per un suo ipotetico nuovo lavoro:

“Voglio provare a disegnare un manga horror, ma solo un po’.“

L’horror è un genere che ha trovato molto seguito nei manga in passato parecchie volte. Tuttavia è anche un genere che potrebbe sicuramente usare più rappresentazione quando si tratta di fumetti pubblicati fuori dal Giappone.

Junji Ito è diventato de facto il maestro dell’horror sulla base dei suoi lavori passati. Sono infatti considerati tra i manga più terrificanti mai pubblicati. La partecipazione di un mangaka come Kohei Horikoshi aiuterebbe sicuramente a dare una spinta all’horror nel settore.

My Hero Academia non è certamente considerata una storia dell’orrore, ma la serie Shonen ha avuto molti momenti terrificanti. Nell’ultima stagione dell’adattamento anime, My Villain Academia Arc ha colto l’occasione per tuffarsi nel passato dei membri della League of Villains.

La storia delle origini di Shigaraki ha visto in particolare il suo quirk emergere durante la sua infanzia, lacerando orribilmente la sua famiglia e portandolo tra le braccia di All For One, in un breve racconto che certamente potrebbe essere considerato un orrore di per sé.

Ricordiamo che è un manga shōnen scritto e disegnato da Kōhei Horikoshi, serializzato sul Weekly Shōnen Jump di Shūeisha dal 7 luglio 2014. In Italia la serie viene pubblicata dal 3 febbraio 2016 da Star Comics.