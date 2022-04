My Hero Academia: il mangaka esprime una critica inaspettata

My Hero Academia ha diversi personaggi che sono stati presentati ai fan dell’anime. Tra questi molti villain con le loro apparizioni e i loro retroscena sono diventati tra i preferiti dei fan nel corso degli anni.

Sorprendentemente, il creatore Kohei Horikoshi ha condiviso con gli appassionati uno dei momenti peggiori del manga Shonen.

Parla di come gli antagonisti della UA Academy hanno aiutato a inaugurare quel momento in un modo che molti fan potrebbero trovare scioccante, considerando gli eventi attuali della serie.

Durante l’ultima rappresentazione teatrale che ha adattato gli archi narrativi di My Hero Academia, The Ultra Stage – A Symbol of Peace, il creatore Kohei Horikoshi, ha condiviso alcuni pensieri con i fan. Il tutto per celebrare l’arrivo dell’adattamento del Summer Training Camp arc e come è stato sorprendentemente un punto basso per la serie:

“Fino al Summer Training Camp, la serie ha avuto una popolarità abbastanza costante, ma nel momento in cui ho accennato all’arrivo dei cattivi – crash! La popolarità è improvvisamente diminuita. Immagino che la gente non volesse loro lì. Avevo già pianificato la trama e non potevo semplicemente lasciare che il cattivo se ne andasse senza fare nulla. Ho deciso di interrompere alcune delle cose che avevo in programma di fare durante il Summer Training Camp e mi sono affrettato alla battaglia successiva.“

Sembra che il punto di vista sui cattivi sia cambiato negli ultimi tempi. Il My Villain Academia Arc considerato da molti fan della serie uno dei migliori del franchise Shonen fino ad oggi.

L’arco finale del manga vede All For One e le sue decine di cattivi, giovani e meno giovani, che tentano di abbattere la società degli eroi.

Lo scopo è formare un mondo in cui il forte dominio sui deboli predomina.

Sarà interessante vedere cosa ha in serbo il destino per alcuni dei principali cattivi del franchise e se Horikoshi avrà davvero finito con questo mondo di supereroi quando quest’ultima battaglia volge al termine.