Demon Slayer: ecco l’illustrazione dell’autrice per lo spettacolo teatrale

Demon Slayer con la sua trasposizione animata ha conquistato una fetta rilevanti di pubblico, che chiede a gran voce una terza stagione della serie con protagonista Tanjuro, un ammazzademoni dalle doti incredibili.

Studio Ufotable ha realizzato un lavoro impeccabile con le animazioni, uno dei punti di forza della saga tratta dall’omonimo manga.

In attesa della terza stagione quindi, il Giappone ospita uno spettacolo teatrale di genere Nōh-Kyōgen a tema, che uscirà nel corso di questa estate.

Ricordiamo che il Nōh-Kyōgen è un genere di spettacolo teatrale giapponese che fonde il Nōh, che sarebbe una rappresentazione drammatica della scena con l’uso delle maschere e della danza, e il Kyōgen, un genere teatrale che vira più sulla commedia, sulla battuta comica, che mette al centro di tutto il dialogo.

Di norma questi due generi vengono mostrati in atti separati, quindi non vengono mischiati ma schematizzati.

Per promuovere questa interessante idea l’autrice Koyoharu Gotouge ha realizzato un’illustrazione di Tanjiro con gli indumenti classici del teatro Nōh su un accattivante sfondo giallo.

Lo spettacolo teatrale sarà messo in scena in Giappone ovviamente, al Tokyo Ginza Six Noh Theater dal 26 al 31 luglio, per poi approdare all’Osaka’s Ohtsuki Nōh Theater a dicembre. Difficile accessibilità per noi italiani, ma non è impossibile andare a fare un salto in questa onirica trovata.